Rakitić fenomenalno zabio iz voleja u utakmici s deset golova!

Barcelona je u trećem kolu Primere slavila na Nou Campu protiv Huesce 8:2 te tako preuzela vrh.

Gosti su šokirali domaćine već u 3. minuti kada je Cucho zabio za 1:0. Na odgovor Katalonaca se čekalo do 16. minuta kada je Messi dobio loptu od Rakitića na 18 metara, slomio braniča gostiju i sjurio se u šesnaesterac, pa sa šest, sedam metara zabio za 1:1.

U 24. minuti Pulido je autogolom donio preokret Barci, da bi u 39. za 3:1 zabio Suarez. Za neizvjesniji nastavak golom u 42. minuti pobrinuo je Gallar.

Ipak, u nastavku na terenu je bila samo Barca. U 48. minuti pogodio je Dembele, a samo četiri minute kasnije sjajno je iz voleja na dodavanje Messija pogodio naš Ivan Rakitić.

