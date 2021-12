Zubčić još ima priliku dokazati kvalitetu i to u 'svojoj' disciplini

Nakon što smo u kalendaru Svjetskog skijaškog kupa već prošli pola veleslalomske sezone, sad već možemo zaključiti da, što se veleslaloma tiče, ovo nije sezona našeg najboljeg skijaša Filipa Zubčića. Prošao je i četvrti veleslalom sezone, drugi u dva dana u Alta Badiji na kultnoj Gran Risi, a Zubčić je jučer postigao još slabiji rezultat nego u nedjelju kad je bio potpuno nezadovoljan devetim mjestom. Sad je završio kao 12. sa zaostatkom od 2 sekunde i 11 stotinki za pobjednikom Marcom Odermattom.

Jako je teško pronaći neke pametne i smislene riječi što se tiče ovosezonskih Zubčićevih veleslaloma. Čudno je ovo reći, ali njegovi ovosezonski nastupi izgledaju kao da vozi uz znatno manje grešaka nego prošle sezone, a opet nekako dvostruko sporije, barem je takav dojam ispred TV ekrana. Dakle, Zubčić je u posljednjih 14 veleslalomskih utrka prije ove sezone ubilježio devet plasmana na pobjedničko postolje, a ove sezone ne da se na kraju utrka nije približio postolju nego nije bio ni blizu plasmana u prvih 5. Njegovi najbolji rezultati i dalje su dva deveta mjesta.

I u prvoj i u drugoj vožnji Zubčića je pratila ista priča; vožnja bez vidljivih velikih grešaka, ali sa sve većim zaostacima što dalje vožnja odmiče i bez onog dodatnog gasa na kakav smo se kod Filipa u završnim sektorima naviknuli gledati. Bilo je tako i dan prije na Gran Risi, a i u Soeldenu na otvaranju sezone. Kako sada stvari stoje, Filip ima veće šanse boriti se za velike stvari u svojoj nominalno 'sekundarnoj' disciplini, slalomu gdje je trenutačno treći na svijetu, dok je u poretku u veleslalomu tek na 14. mjestu.

Marco Odermatt može biti novi Marcel Hirscher, i on to polagano postaje, bez ikakve sumnje. Način na koji 24-godišnji Švicarac dominira veleslalomskim utrkama gotovo je nevjerojatan. Jučer je svatko tko išta zna o skijanju pri njegovu startu na samom kraju druge vožnje znao da će još i povećati svoju prednost u odnosu na Lucu de Aliprandinija i da će time uništiti sve domaće snove o prvoj veleslalomskoj pobjedi nakon devet godina i Massimiliana Blardonea. To je i napravio, povećavši svoju prednost iz prvog laufa (– 0.18) na čak sekundu i jednu stotinku. Odermatt je u četiri veleslaloma ove sezone tri puta pobijedio i jednom bio drugi, a ima i po pobjedu te jedno drugo mjesto u superveleslalomu. Tek smo na 11 od 36 utrka u muškom kalendaru Svjetskog kupa, ali njegova prednost od 228 bodova pred Matthiasom Mayerom, prvim pratiteljem u ukupnom poretku, već se čini teško dostižnom. U veleslalomu je također uvjerljivo prvi, s 380 od mogućih 400 bodova. Prvom pratitelju Henriku Kristoffersenu bježi 167 bodova.

Talijani će i dalje biti sretni jer je ovo njihovo prvo postolje u veleslalomu još od 2016. godine, a sretan će biti i trećeplasirani Nijemac Alexander Schmid koji je nakon dva postolja u paralelu uspio doći do prvog postolja karijere u klasičnom veleslalomu.

Nema puno pauze za karavanu skijaša u tehničkim disciplinama jer je već sutra na rasporedu kultni noćni slalom u talijanskoj Madonni di Campiglio, gdje će Hrvatsku uz Zubčića kao trećeg slalomaša svijeta predstavljati i Matej Vidović koji je u posljednjoj utrci u Val d'Isereu zadovoljio 19. mjestom.