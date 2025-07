I Srbić i Draganja svoje su prve međunarodne pobjede izborili su na ovakvom natjecanju

Uz sudjelovanje 70-ak hrvatskih sportaša i članova delegacije, u Skopju je u nedjelju svečanim defileom započeo ljetni Europski olimpijski festival mladih (EYOF). A riječ je o svojevrsnim olimpijskim igrama mladih sportaša u dobi od 14 do 18 godina.

To je već 18. izdanje popularnog natjecanja za kadetski i juniorski uzrast (kako u kojem sportu) započetom 1991. godine u Bruxellesu dok su Hrvati prvi put nastupili u nizozemskom Valkenswaardu 1993. godine. Organiziraju ga Europski olimpijski odbori u kojima je godinama jednu od glavnih uloga igrao predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša koji je snažno lobirao da domaćin ovog izdanja ovog multisportskog natjecanja bude Osijek. Nažalost, ta ideja nije dobila dovoljnu podršku vladajućih pa se Festival preselio u Skopje, gdje domaćini imaju organizacijskih problema, a Osijeku je ostalo samo natjecanje mladih gimnastičara.

Na dosadašnjim izdanjima Hrvatska je osvojila 82 medalje (po 28 zlatnih i srebrnih te 26 brončanih) i nalazi se na 18. mjestu u ukupnom poretku. Na vječnoj ljestvici najuspješnija je Rusija s 596 medalja ispred Italije (429), Velike Britanije (420), Francuske (325), Njemačke (335), Mađarske (287), Ukrajine (239), Španjolske (238)....

Hrvatska je najuspješnija od zemalja bivše SFRJ ali ne po ukupnom broju medalja (Slovenija ima 105) nego po broju osvojenih zlata (Slovenija ih ima 25). Srbija je na 31. mjestu s 55 medalja.

Na ovogodišnjem Festivalu Hrvatska ima 94 predstavnika u 13 sportova, u atletici, badmintonu, biciklizmu, gimnastici, džudu, kajakaštvu, košarci tri na tri, plivanju, rukometu, stolnom tenisu, streljaštvu, tekvondou i odbojci.

- Očekujemo dobre nastupe naših sportaša kroz koje će se, nadam se, vidjeti koliko su naši razvojni programi kvalitetni i koja su pomoć to mladeži. Premda nam se demografska slika smanjuje njihov broj se u našim programima povećava pa ih je sada preko 700 - kazao nam je prije odlaska u Skopje glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač uvjeren da će i ovaj skup talentirane sportske mladeži iznjedriti buduće šampione poput Duje Draganje, Tina Srbića i Sandre Elkasević koji su u svoje vrijeme pobjeđivali na EYOF-u.

Inače, u radu EYOF-a sudjeluje i prof. dr. Dragan Primorac, član Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora, koji se susreo s sjevernomakedonskim državnim vodstvom pa ga je, tako, pozdravila i predsjednica Gordana Siljanovska-Davkova ali i ministar sporta Borko Ristovski, poznati rukometni vratar koji je u karijeri nastupao i za Gummersbach i Barcelonu.

Sjevernomakedonskom ministru zdravstva Aziru Aliji, profesor Primorac uputit će poziv da sudjeluje na jednom od najznačajnijih svjetskih znanstvenih skupova iz područja umjetne inteligencije u medicini, „ISABS and Mayo Clinic 14th Conference: Advances in Application of Artificial Intelligence in Precision Medicine“ koji će se održati od 15. do 19. lipnja 2026. godine u Dubrovniku.

Tradicionalno, u suradnji s Europskim olimpijskim odborom i Hrvatskim olimpijskim odborom, paralelno će se organizirati i simpozij na kojem Zdravstvena i antidopinška komisija Europskih olimpijskih odbora predstavlja nove iskorake u području personalizirane (precizne) i sportske medicine.