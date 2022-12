Žrtva pljačke: Bivši brazilski izbornik doživio veliku dramu zbog ispadanja od Hrvatske!

Tite é assaltado no RJ e ainda leva bronca do ladrão pela eliminação do Brasil na Copa.



O treinador decidiu caminhar na Barra às 6h00 da manhã para fugir do assédio e acabou sendo assaltado. O bandido roubou seu cordão e reclamou da Seleção.



