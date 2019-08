Znate li tko je Hrvat koji je zagorčao život Niki Kovaču? Ima zanimljivu priču

Nije više neko čudo da, uza sva velika nogometna trenerska imena današnjice, mnogi klubovi izaberu baš Hrvate. Postali su traženi i ima ih svuda u svijetu. No, pažnju su u posljednje vrijeme privukla dvojica – Niko Kovač (47) i Ante Čović (43).

I dok se o Kovaču sve zna jer Bayern vodi već drugu sezonu zaredom, Čović je zaintrigirao javnost na početku nove sezone Bundeslige. Nakon utakmice Bayern – Hertha koja je završena rezultatom 2:2, svi se pitaju tko je trener koji je strategu Bavaraca na početku sezone uzeo bod.

Vodio je U-23 momčad

E pa, Čović je njemački Hrvat. Na klupi Herthe naslijedio je Paula Dardaija koji je tu momčad vodio više od četiri godine. Tako da su berlinski plavo-bijeli dobili novog trenera sredinom svibnja ove godine. I zasad se ne mogu žaliti.

Čović je dosad vodio U-23 momčad i klupski čelnici na glavnoj su trenerskoj poziciji htjeli nekoga tko dobro poznaje momčad. S obzirom na to da Čović ima veliku povijest s Herthom, odabrali su njega. No, izgleda da dobro poznaje i Bayern jer ga je na otvaranju sezone uspio “prikočiti”.

– Od početka smo znali da bismo mogli nešto postići u Münchenu. Nakon vodstva od 1:0, na mnogo toga nismo mogli računati, ali vjerovali smo da možemo napraviti nešto Bayernu – rekao je Čović nakon utakmice. Herthu je vodio u dvije utakmice. Protiv Bayerna sada te 11. kolovoza protiv Eichstätta u Kupu.

S Herthom je jako povezan jer je jedno vrijeme svoje igračke karijere proveo u tom klubu. Naime, za berlinski je sastav nastupao četiri godine (od 1996. - 2000.), a i igračku karijeru završio je upravo u tom klubu 2010., ali u njegovoj drugoj momčadi.

No, kakve veze Čović ima s Hrvatskom? Naime, rođen je u Berlinu 1975. Nogometnu školu polazio je u splitskom Hajduku od 1988. do 1994. Nosio je i dres hrvatske reprezentacije, doduše mlađih uzrasta, od U-18 do U-21. Nakon toga otišao je u Njemačku gdje je karijeru počeo graditi prvo u Stuttgartu pa redom u Nürnbergu, Herthi, Bochumu i Saarbrückenu.

Na kraju mu se odanost Herthi isplatila jer je ondje 2013. postao i trener njezina mlađeg pogona te tu funkciju obnašao sve dosad kada je postao trener prve momčadi.

– Kao rođeni Berlinac i bivši igrač Herthe, oduševljen sam što sam dobio taj zadatak. Igranje za Herthu bilo mi je dječački san, a nakon što sam to ostvario želio sam postati glavni trener. Ovo je moj klub i moj grad i dat ću sve od sebe da svoj posao obavljam što je moguće bolje – rekao je Čović za Herthinu službenu stranicu nakon što je postao glavni trener.

I sin Maurice u Herthi

Inače, vrijednost Herthe se na Transfermarktu procjenjuje na 215,2 milijuna eura.

Ove sezone dovela je nekoliko novih igrača. Iz Celtica je kao slobodan igrač došao Dedryck Boyata, Marko Grujić došao je na posudbu iz Liverpoola, za sedam milijuna eura doveden je Eduard Löwen iz Nürnberga, iz Watforda došao je Dodi Lukebakio za 20 milijuna eura, a iz Chelseajeve mlade momčadi Daishawn Redan.

Grujić i Lukebakio već su se istaknuli jer su zabili golove Bayernu.

Zanimljivo, Čovićev sin Maurice ima 21 godinu, veznjak je i također igra u Herthi. Bio je član njezine škole i mlađih uzrasta, a neko je vrijeme proveo i s glavnom momčadi. Ima i hrvatsko državljanstvo.