Zlatko Dalić pustio suzu pa oduševio izjavama o Hrvatskoj: 'Sav se naježim...'

Bilo je zapanjujuće, i sam izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ostao je bez daha kada je ušao u dvoranu Doma u Novom Travniku gdje ga je dočekalo više od 1000 ljudi na predstavljanju njegove knjige “Rusija naših snova”. Sa suzama u očima na početku Dalić je rekao:

- Znam ja kako ste se ovdje veselili i plesali po ulicama nakon naših pobjeda u Rusiji, znam kako vam je ovdje u svojevrsnoj izolaciji i znam koliko nas volite. Ovaj posao koji sad radim nešto je najljepše na svijetu. Mogu biti trener Barcelone, Manchester Uniteda ili Real Madrida, ali ništa se ne može mjeriti s Hrvatskom. Meni je najdraže da smo na površinu opet izvukli naše zajedništvo koje nam je u najtežim danima pomoglo da opstanemo. Priznajem, nisam očekivao ovakvu euforiju, ja to ne zaslužujem, zaslužujemo je samo svi zajedno. Ja ne vrijedim bez vas - rekao je oduševljeni Dalić.

Djeca, mlado i staro, žitelji Novog Travnika, kao da nisu vjerovali da ih je posjetio izbornik hrvatske reprezentacije. Knjigu su po popularnoj cijeni kupili gotovo svi posjetitelji, a potom je nastao opći kaos, svatko se želio fotografirati s izbornikom, dobiti njegov potpis na knjigu i to je potrajalo satima. Pjesma, skandiranje, čak i suze radosnice.

- Jest naporno, ali kako da razočaram ove ljude? Pa vidite li vi ovo? Ja se sav naježim, ne želim ni jednog čovjeka ostaviti bez svoje pažnje. To je ljubav, mene to oplemenjuje, žao mi je što nisam stigao ranije u središnju Bosnu kod naših Hrvata - kazao je Dalić.

Proslavu su uveličali članovi glavne podružnice navijačke skupine “Uvijek vjerni” na čelu s predsjednikom Ilijom Perkovićem. On i izbornik Dalić dugo su razgovarali te je Dalić izrazio zahvalu za podršku navijača koji su pripomogli sa svojom podružnicom Herceg Bosne u organizaciji ovog događaja, velikog za Hrvate središnje Bosne.

Novi Travnik, pričaju nam stariji žitelji, to nikad nije doživio. Promocija Dalićeve knjige bila je prvorazredni društveni događaj.

