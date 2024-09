Španjolci otkrili tajnu Modrićeve dugovječnosti: 'Dvije stvari su omogućile da ostane u Realu!'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i Real Madrida, Luka Modrić, prije 12 je godina stigao u španjolsku prijestolnicu kako bi se pridružio kraljevskom klubu. Tada je tamošnji sport objavio njegovu fotografiju i transfer opisao kao "dimnu zavjesu tešku 42 milijuna eura" koja služi samo prikrivanju sramote. Ono što nisu predvidjeli bilo je više od desetljeća vrhunskog nogometa "Hrvata bez premca", navodi danas španjolski El Debate.

"Njegova tehnika i kapaciteti da uspješno nadvlada pritisak trojice rivala je spektakl temeljen ne vrhunskoj kvaliteti, kako je to bio istaknuo Zinedine Zidane. Što je stariji, to se više bori. Kako mu to uspijeva? Kako to radi", pitaju se Španjolci naglašavajući pritom koliko je Modrić bio bitan za Zinedinea Zidanea tijekom njegovog mandata na klupi, a kasnije isto tako i Carlu Ancelottiju.

"Ancelotti mu je rekao da ostane miran i on se osjeća sigurno. Luka će igrati više s 39 godina nego što je igrao kad mu je bilo 38 jer je veznjak s najvećom kvalitetom, vizijom igre i karakteristikama vođe i Realu. Modrić je potreban", dodaju u tekstu, a podcrtavaju i važnost koju Modrić pripisuje brizi za tijelo. Strogi režim prehrane i barem devet sati sna, navode, su razlog zašto je i dalje dovoljno spreman da igra na najvišoj razini svjetskog nogometa.

Modrić je poznat kao istinski discipliniran nogometaš, a upravo je to važno Carlu Ancelottiju. Kao trener Talijan je iznimno strog i zahtjeva maksimalnu fizičku spremu, osobito u drugom dijelu sezone. "Talijanski guru fizičke pripreme voli to što postoje igrači poput Luke koji zahtijevaju takvu strogoću. To nije imao s Garethom Baleom, Iscom ili Edenom Hazardom. Oni se nisu željeli voditi Lukinim primjerom", zaključuje El Debate.

