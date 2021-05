Žestoko kažnjen jer je odbio kontakt s novinarima: 'Ne razgovaram s pijunima'

NBA liga ne tolerira nikakvo iščašeno ponašanje svojih protagonista, bilo da su igrači, treneri, klubovi, vlasnici u što se ovih dana uvjerio i superstar u redovima Brooklyn Netsa Kyrie Irving.

A on je nakon utakmica učestalo odbijao dolaziti pred novinare, a kada je to učinio nakon poraza od Milwaukee Bucksa on i njegov klub kažnjeni su sa po 35.000 USD.

I nije ovo Irvingu i Netsima, ove sezone, bila prva kazna za nepoštivanje obveza prema medijima koje, nakon utakmica, ima svaki NBA igrač. Naime, još u prosincu Kyrie je jednom prilikom poslao priopćenje, također odbivši izaći pred novinare, pa je tada platio 25.000 USD.

- Nadam se da će taj novac od kazni ići u korist marginaliziranih društvenih skupina... Ja ne razgovaram s pijunima. Moja pažnja vrijedi puno više.

Ostane li dosljedan sebi - što on opravdava željom da bude usredotočen samo na košarku - naredna financijska kazna može biti samo veća. Jer, njegova godišnja plaća od 33,4 milijuna dolara podrazumijeva i njegovu prisutnost u medijima jer NBA liga i na tome gradi svoju iznimnu poslovnu uspješnost.