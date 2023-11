Željko Sopić: Dogovor sa Selahijem je blizu. Pjaca neće moći igrati zbog ozljede

Trener Rijeke Željko Sopić sa svojim igračima Nikom Galešićem i Ivanom Smolčićem je najavio utakmicu 17. kola HNL-a, u kojoj Rijeka gostuje u Osijeku. Rijeka na Opus Arenu stiže na drugom mjestu uz devet bodova prednosti ispred Osijeka uz utakmicu manje.

“U Osijeku nas čeka jako zahtjevna utakmica bez obzira na trenutnu formu domaćina. Imao sam priliku voditi Goricu na Opus Areni ove godine. Odigrali smo jako dobru utakmicu i izgubili 1:0, a sad se nadam da nećemo odigrati tako dobro, ali da ćemo osvojiti tri boda”, rekao je Sopić u najavi susreta.

U prvoj ovosezonskoj tekmi s Osijekom Rijeka je odigrala možda i najbolju utakmicu sezone, pobijedila 2:1, a oba gola je dao Marko Pjaca koji u subotu neće igrati.

“A možemo reći da nam ta utakmica jest neki putokaz, ali ne vjerujem da će Osijek sad biti toliko loš kao tada na Rujevici. Ne zanima me prošlost niti ono što nas čeka nakon subote. Zekić i ja smo prije svega prijatelji. Kao što sam prijatelj i s Tomasom”, kaže Sopić i dodaje:

“Obojica su počeli vrhunski na klupi Osijeka. Preko Tomasa se prelomilo i on više nije trener tamo, Zeka je vrhunski trener, ali i on nakon sjajnog početka trpi jer neke stvari u Osijeku očigledno nisu najbolje posložene. Ali… Izvući će Zeka to.”

U momčad se vraća Marco Pašalić, ali nema Brune Gode zbog kartona te Marka Pjace zbog ozljeda.

“Pjaca je napravio kontrolnu magnetsku rezonancu i sigurno neće nastupiti. Realno je da igra zadnje kolo protiv Rudeša, a je li to pametno to je druga stvar. Prije toga sigurno neće jer ne može ući u puni trening, druga magnetska je pokazala određene probleme u listu. Manjih problema imaju Smolčić i Janković, ali vjerujem da će do utakmice biti spremni. Nedostaje nama Goda koji ima kartone.”

16.09.2023., Rijeka - Utakmica 8. kola SuperSport HNL, HNK Rijeka - NK Osijek.

Rijeka stiže na Opus Arenu nakon pobjede protiv Varaždina.

“Mi i u gostima stvaramo šanse, ali nikako da zabijemo taj gol za 2:0 i prelomimo utakmicu. Nismo zabili ni u Varaždinu nego je za tih 2:0 pao njihov autogol. Možda nam nedostaje sreće, možda kvalitete… Ali jasno je da u Osijek idemo s namjerom da pobijedimo. Za početak, da ostvarimo pozitivan rezultat no mi smo Rijeka i želja su sva tri boda”, kaže Sopić.

Puno se priča i o tome hoće li Lindon Selahi produžiti ugovor s Rijekom.

“Novinari i puno navijača me pita za Selahija. To su vam normalni pregovori igrača i kluba. Svako pokušava to malo više zgotoviti na svoju stranu, a ja se nadam da ćemo se s Lindonom dogovoriti. Razgovarali su ljudi iz kluba s njim, razgovarao sam i ja i situacija mu je potpuno jasna i čista. Klub ne stavlja presing na dečka i on je svjestan toga da ako ne potpiše situacija neće biti ista kao i do sada. Mislim da je Selahi pametan dečko i da zna što je najbolje za njegovu karijeru. Još nisam vidio da netko kad ne igra nakon sedam mjeseci igra top nogomet. U pregovorima smo i mislim da smo blizu dogovora. Ne treba stavljati naglasak na to da li će to biti za dan, dva ili ne znam kada. To sada ovisi i o predsjedniku Miškoviću i upravi kluba.”

Smolčić i Galešić podijelili su svoje osjećaje igranja za Rijeku nakon što su potpisali nove ugovore s klubom.

“Sreća i ponos. To osjećam zato što mi je klub pokazao poštovanje i ponudio produžetak ugovora. Da, sami smo se za to izborili. I Niko i ja. Tko će drugi ako nećeš sam?! Sretan sam zbog obojice jer i obojica smo djeca ovog kluba”, rekao je Smolčić, a Galešić dodao:

“Pet godina sam tu i presretan sam što mi je Rijeka ponudila novi ugovor iako je stari trajao još dvije godine. To je takav klub to su takvi ljudi tu”, rekao je Galešić.

Komentirao je Galešić i strelovit uzlet Pašalića do Vatrenih.

“Veliki broj reprezentativaca iz Rijeke ogromna je inspiracija i putokaz. Posebno Pašalićev put. Jer Marco je kao npr. ‘Gale’ i ja. Mlad, radi naporno i on je još jedan živi dokaz kako se iz Rijeke može u A reprezentaciju Hrvatske!”