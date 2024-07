Želite ići na otvaranje Olimpijskih igara? Ulaznica još uvijek ima, ali cijene su paprene

Svečano otvaranje Olimpijskih igara na rasporedu je u petak od 19.30 sati. Natjecanja u Parizu počela su još u srijedu u nogometu i ragbiju, a nastavit će se i u četvrtak ženskim rukometom. Znate li koliko biste platili za prisustvo na ceremoniji otvaranja u Parizu HRT javlja da se ulaznice za otvorenje kreću od 90 do 2.700 eura, što znači da možete proći prilično povoljno, ali i jako, jako skupo. Prosječno je povoljnije doći na zatvaranje, cijene za te ulaznice se kreću od 45 do 1.600 eura.

Analiza cijena ulaznica po sportovima je zanimljiva i jasno govori kako su atletika, košarka i plivanje tri najcjenjenija događaja na Igrama s cijenama od 24 do 980 eura. Slijede boks (24 do 520 eura), odbojka (24 do 420 eura) i tenis (30 do 420 eura).

Tri najpovoljnija sporta su skateboard s cijenama od 24 do 160 eura, BMX (24 do 180) i veslanje (24 do 190 eura).

Inače, na službenoj stranici za nabavku ulaznica na Olimpijskim igrama provjerili smo ima li još slobodnih ulaznica za otvaranje. Ima, ali samo onih najskupljih, u A i B kategorijama. Za B kategoriju valja izdvojiti 1.600 eura po ulaznici, a za A kategoriju ulaznica je 2.700 eura. Uz napomenu da je dostupno i još nešto mjesta na kategoriji D po 500 eura, ali ona je u opticaju samo za osobe s invaliditetom i njihovu pratnju.