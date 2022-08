Zekić: Bočkajevo rasturanje benzinske bit će u TV kalendaru

Zoran Zekić poznato je trenersko lice u Hrvatskoj, jedno vrijeme je bio na klupi Osijeka, dok trenutno obavlja funkciju šefa stožera u Slaven Belupu.

Gostovao je u poznatom podcastu Utakmicu po utakmicu i sve dobro nasmijao jednim urnebesnim komentarom. Voditelj i sportski komentator Ivan Ljubić ga je pitao da se proba sjetiti jedne anegdote iz svoje karijere koja mu je bila posebno komplicirana.

- Ne volim što mi se dogodila Perina benzinska, nije dobro što se to desilo jer nije bilo dobro ni za njega ni za nas. To nije anegdota, to je događaj koji će za 30 godina biti u TV-kalendaru, dogodilo se na današnji dan ili kronika osječke noći - ispričao je današnji trener Slaven Belupa o slučaju Bočkaj, prenosi GOL.hr.

Belupo je nedavno gostovao u Gradskom vrtu i izvukao bod, ZZ se u poluvremenu nije dugo zadržavao u svlačionici, nego se odlučio na atletskoj stazi opustiti uz - cigaretu.

>> Trener Osijeka Nenad Bjelica najavio novu sezonu