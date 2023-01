Zbogom, legendo: Pele, jedan od najvećih nogometaša ikad, sahranjen je u Santosu

U krugu uže obitelji, na groblju Memorial Necropole Ecumenica, iznad grada Santosa, sahranjen je legendarni brazilski nogometaš Pele. Prije toga je trajalo 24-satno bdijenje, a po posljednjim informacijama iz Brazila, govori se kako je stadion Urbano Caldeira, inače dom kluba Santosa gdje je Pele igrao od 1956. do 1974. godine te gdje je bio predstavljen lijes nogometaša, posjetilo i odalo mu počast više od 300.000 ljudi. Među njima je bio i novi brazilski predsjednik Lula da Silva.

Nakon toga je procesija s njegovim lijesom prošla diljem ulica grada Santosa, a najviše se zadržala ispred kuće u kojoj živi 100-godišnja Peleova majka gdje je i održana molitva.

Osim što će mnogi ljubitelji nogometa Pelea proglasiti za najboljeg nogometaša svih vremena, Pele je ujedno jedini nogometaš koji je tijekom karijere osvojio tri naslova svjetskog prvaka (1958., 1962. i 1970. godine).

Foto: RICARDO MORAES/REUTERS Soccer Football - Death of Brazilian soccer legend Pele - Santos, Brazil - January 3, 2023 Members of the National Guard carry the casket of Brazilian soccer legend Pele to the cemetery REUTERS/Ricardo Moraes Photo: RICARDO MORAES/REUTERS

Pele je bio podvrgnut kemoterapiji otkako mu je uklonjen tumor na debelom crijevu. Posljednjih tjedana stanje mu se pogoršalo, a 29. prosinca prošle godine stigla je vijest o njegovoj smrti.