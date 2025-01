Zašto se zaklinju u tog mladića? Kažu nam da je zakleti Dinamovac, a od toga nitko nema ništa

U kontekstu Dinamove borbe za zadržavanje 17-godišnjeg desnog braniča Noe Mikića (rođen 27. siječnja 2007.) – mladića u čiju darovitost se svi zaklinju, a on od nje do sada uopće nije profitirao – istražili smo: koliku su minutažu u vodećim hrvatskim prvoligašima imali nogometaši do 20 godina.

Počnimo onda upravo od slučaja Mikić, sad već zaista "slučaja", u kojemu su u ovom trenutku moguća dva scenarija: ili da Noa ode iz Dinama u Hajduk (i tamo eksplodira, jer bi odmah bio u prvoj momčadi) ili da ostane u Dinamu, a pokraj Ristovskog, Moharramija i Pierre-Gabriela i dalje bude samo navijač. Kao što je bio i do sada, a ljudi bliski Noi uvjeravaju nas kako je dečko baš strastveni dinamovac, i da bi sve dao kada bi mogao igrati za plave.

A to će biti moguće samo ako Dinamo od ljeta više ne produži ugovore Ristovskom i Moharramiju, te Mikić bude alternativa strelovitom Pierre-Gabrielu. Produlji li Dinamo uskoro i samo s Ristovskim, postat će jasno kako Noa Mikić više nema što tražiti u Maksimiru. I tada bi logičan potez bio odlazak u klub u kojemu će takav, izvanserijski talent dobiti minutažu u seniorskoj momčadi. Napominjemo kako je Noa Mikić u strateškom smislu iznimno važan projekt – ne samo Dinama nego i hrvatskog nogometa, suočenog s kroničnim deficitom desnih braniča. Dakle, interes je i HNS-a da se Noa Mikić kroz seniorski nogomet razvija u novoga Vrsaljka.

FOTO Dinamovci pod Cannavarom rade punom parom, pogledajte kako izgledaju pripreme u Turskoj

Konkretizirajmo stvari: Noa Mikić u Dinamu je ove sezone u SuperSport HNL-u skupio minutažu od samo šest minuta, u utakmici protiv Gorice u 4. kolu. Uz njega, od igrača do 20 godina, za Dinamo su u prvenstvu nastupili još i 17-godišnji Leon Jakirović (2 nastupa, 97 minuta), 18-godišnji Branko Pavić (6 nastupa, 278 minuta), te juniori Leo Rimac (18 god.), Mislav Ćutuk (17) i Tomas Baković (17) po jednu minutu. Dakle, samo jedan igrač Dinama ispod 20 godina uspio je skupiti više od pet nastupa, Pavić, i to isključivo silom neprilika, zbog prisilnih izostanaka Mišića, Ademija i Roga. Kada oni budu na raspolaganju, a u svjetlu Dinamove grčevite borbe za svaki bod, Pavić će se kod Cannavara teško izboriti za poziciju.

A kako stvari stoje u Hajduku s mladim igračima u ovoj sezoni, u Hajduku koji ima sedam bodova više od Dinama? Ovako: Durdov – 17 godina/14 nastupa u HNL-u, Prpić 20 godina/14 nastupa, Hrgović 20 godina/14 nastupa, Pukstas – 20 godina/16 nastupa. Gattuso je simboličnu minutažu davao i 20-godišnjem Capanu (1 nastup), 19-godišnjem Brajkoviću (2), 20-godišnjem Antunoviću (2) i 19-godišnjem Juraku (1). Dakle, samo 17-godišnji Bruno Durdov igrao je više od svih Dinamovih megatalenata zajedno. Uključujući i Mikića.

U Osijeku je klima za mlade igrače također povoljnija nego u Dinamu. Šimun Mikolčić (20 god.) imao je protekle jeseni 14 nastupa kod Coppitellija, 18-godišnji Antun Matković 11, 20-godišnji Domagoj Bukvić 17, a 18-godišnji Filip Živković devet nastupa. I na kraju Rijeka: vratari Vučetić (18) i Marić (18) po jedan nastup, te 18-godišnji Butić šest nastupa. Burčul (20) je dobio kod Đalovića – neočekivanog jesenskog prvaka – jednu minutu.

Uza sve ovo, Transfermarkt će evidentirati kako Dinamo s prosječnom dobi 25.7 godina ima najstariji igrački kadar od sva četiri pretendenta na titulu, i najviše stranaca, čak petnaest. Dinamo naravno u Baturini i Petru Sučiću ima najveći transferni potencijal u ligi, ali istodobno i krater koji odvaja spomenutu dvojicu od sljedećih potencijalnih klupskih projekata za megatransfere. Primjerice, cijela Europa već bruji od 17-godišnjem obrambenom vunderkindu Leonu Jakiroviću, a kakva je zapravo njegova perspektiva u Dinamu kad su mu konkurenti Théophile (ugovor do kraja sezone), Bernauer (ugovor do 2027.), Mmaee (ugovor do 2028.), Galešić (ugovor do 2029.), Torrente (ugovor do 2028.), Perković (ugovor do 2028.) i Perić (ugovor do 2026.)? Otprilike ista kao Mikićeva.

Kad su u pitanju stranci, kroz Dinamo su u posljednje dvije godine prodefilirala dvojica Japanaca, Takuro Kaneko i Takuya Ogiwara, koji su se već vratili u Japan, pompozno je bio doveden Španjolac Jan Oliveras, koji nije odigrao ni minutu, tu su i još uvijek nedokazani Kolumbijac Juan Córdoba i Kongoanac Nathanaël Mbuku, a istodobno u posljednje tri godine iz klubova SuperSport HNL-a bili su prodavani dragulji i mladi reprezentativci Kotarski, Barišić, Frigan, Hodža, Beljo, Šotiček i Ivanović. Pa i Hajdukov genijalac Vušković, kojega si Dinamo nije mogao priuštiti. Uglavnom, nije se naodmet prisjetiti kako se nekada Dinamu nije moglo dogoditi da im takvi talenti iscure kroz prste. Zašto je Dinamo odbacio koncept "Kupujmo hrvatsko"?