Zašto Modrić nikad neće biti kapetan Real Madrida

Luka Modrić jedan je od sedmorice nogometaša Real Madrida koji su osvojili Zlatnu loptu, uz Di Stefana, Kopu, Figa, Ronalda (Brazil), Cannavara i Ronalda (Portugal). Luka Modrić izabran je 2017. godine, prema glasovima čitatelja Marce, u idealnu momčad Real Madrida svih vremena. Ona izgleda ovako: Casillas; S. Ramos, Hierro, Roberto Carlos; Michel, Redondo, Modrić, Zidane; Di Stefano, Raul, C. Ronaldo.

Počast koju zaslužuje

Luka Modrić nezadrživo juri prema 400. nastupu za Real Madrid, trenutačno je na 393. Luka Modrić, uz Tonija Kroosa, jedini je igrač iz sadašnjega sastava Real Madrida koji je nastupio u finalu Svjetskog prvenstva, ali jedini koji je proglašen za najboljega nogometaša Svjetskog prvenstva. Na kraju, Luka Modrić dugogodišnji je kapetan drugoplasirane momčadi Svjetskog prvenstva. I uza sve to, uz njegov personality, karizmu i globalnu popularnost, Luka Modrić nikada neće dobiti počast koju bi sportaš takve veličine zaslužio: nikada neće biti kapetan Real Madrida. Procedura oko odabira igrača za tu prestižnu funkcije poznata je, ali smo je ipak, za svaki slučaj, provjerili kod novinara Marce Juana Castra. On nam je potvrdio kako se kapetan Reala imenuje po duljini staža u kraljevskom klubu.

I po tome je, zamislite, Luka Modrić u ovom trenutku tek četvrti kapetan Reala iako mu je ovo deseta sezona u Madridu: iza Brazilca Marcela, koji je u Real Madridu od 2007. godine, Benzeme (od 2009.), čak i Španjolca Nacha Fernandeza, koji je za Real debitirao još 2011. Taj Nacho za Real ima ‘samo’ 237 nastupa, čak više nije ni španjolski reprezentativac, ali kao dijete Reala ima povlašten status i povremeno dobije kapetansku vrpcu.

Dakle, Luka može biti kapetan Reala samo ako u toj utakmici u momčadi nema Marcela, Benzeme i Nacha, znači vjerojatno – nikad. I tako će i ostati sve do kraja Lukine karijere budući da ona može potrajati najdulje još dvije godine.

Podsjetimo, Modrić je u prošloj sezoni bio u još nepovoljnijem položaju oko kapetanske vrpce jer, osim Marcela, Benzeme i Nacha, ispred njega je bio i Rafael Varane. Primjerice, Varane je bio kapetan Real Madrida 24. veljače 2021. godine u srazu s Atalantom u Ligi prvaka, a u tom trenutku imao je manje nastupa za Real od Luke (340-364). Takva čudna, pomalo i nepravedna situacija u kojoj se Modrić zatekao na neki način baca sjenu na njegov veličanstven opus u Real Madridu, klubu kojemu je podario najbolje utakmice života. Realu je posvetio gotovo cijelo desetljeće, osvojio sve što se moglo, skupio impresivan niz pojedinačnih nagrada, a opet, ono o čemu je oduvijek sanjao, kapetansku vrpcu u Realu, nije mu bila suđena.

Nedodirljivi Ramos

U istoj poziciji u Real Madridu svojedobno se našao i Cristiano Ronaldo, vječito u sjeni najprije Casillasa, a potom i nedodirljivoga Sergija Ramosa. No, Ronaldo se ipak jednom posrećilo: 2013. godine na utakmici s Real Sociedadom ponio je kapetansku vrpcu budući u momčadi da nije bilo Marcela i Ramosa, dok je Casillas bio na klupi. Kada je prvi vratar u toj utakmici Adan dobio crveni karton, a Casillas ušao s klupe, Ronaldo mu je ponudio traku, ali slavni vratar ju je odbio dajući na važnosti najvećoj klupskoj zvijezdi. Za razliku od krutih pravila koja su na snazi u Real Madridu, primjerice Juventus ima drugačiju politiku. On će svojim igračima, uz nogometašku klasu, honorirati požrtvovnost, status kod navijača. Tako je Mario Mandžukić u svojoj četvrtoj sezoni u Torinu ponio kapetansku vrpcu Juventusa, i to u Ligi prvaka. Pokraj Szczesnya, Bonuccija, Pjanića i Ronalda.