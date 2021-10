Zagrebački sport ima novog predsjednika: Očekivao sam kampanju ispod pojasa!

Nije tu bilo neke velike neizvjesnosti, Vjekoslav Šafranić (72), naš proslavljeni junak iz (raznih) borilačkih sportova, imao je potpise 66 članica Sportskog saveza grada Zagreba, a na izbornoj je Skupštini za predsjednika te udruge dobio 65 glasova. Ljudi su, dakle, održali riječ, bilo je onako kako su Šafranić i njegov stožer i očekivali.

Na početku našeg razgovora pitali smo ga kako je on sam doživio tijek skupštine, je li ga što iznenadilo?

– Pa, nije bilo iznenađenja, ja sam ovo i očekivao. Nisam navikao na ovakvu kampanju, ispod pojasa, ali to mi je dalo još više hrabrosti i upornosti. Mislim da imamo kvalitetne ljude u Upravnom odboru i da ćemo moći kvalitetno raditi i odraditi sve što se od nas očekuje.

Znam što treba napraviti

A tko je vodio prljavu kampanju, suparnik Branimir Bašić ili netko drugi?

– Pa, ljudi oko njega, njegov tim. Zajedno sa sada već bivšim predsjednikom SSGZ-a Nikolom Dragašem.

Hoćete reći da se Dragaš priključio njima?

– Očito. On ne zna ni sam gdje je. I na ovoj skupštini se malo pogubio (Dragaš je govorio prilično kritično o Šafraniću i dopredsjedniku Jakopoviću, op. a). Ali nećemo sad o tome, ja se okrećem prema naprijed, znam što treba napraviti, što ne valja u ovom savezu i idemo to rješavati, moj tim i ja zajedno. Imamo viziju što želimo napraviti i kakav Savez trebamo. Sigurno je da SSGZ treba biti otvoren za sve, treba biti servis svim svojim članicama, gradskim savezima, svim sportašima i sportskim djelatnicima.

Može li se dogoditi da vam ove godine smanje proračun?

– Ne bi trebalo biti jer Grad Zagreb treba međunarodna natjecanja, treba dobre uvjete za naše sportaše i trenere, jer mi bez trenera i struke ne možemo. Često ističem da nikad nije previše trenera ako oni dobro rade i stvaraju rezultat. Ali, Bože moj, nekih promjena će biti, mora ih biti. Trenerima moramo osigurati što kvalitetnije uvjete za njihov rad, jer nam oni stvaraju europske, svjetske i olimpijske pobjednike. Na temelju njihovih rezultata mi iz proračuna dobivamo novac.

U predizbornoj kampanji ste rekli da Možemo! stoji iza Bašića, znači li to da ste sad u klinču s gradskom vlašću?

– Ma to je sve bilo po sistemu rekla-kazala. Ja sam imao potpise 66 delegata za ovu izbornu skupštinu, a onda su oni zvali njih, pozivali se da govore u ime Možemo!, ali zašto bismo im to vjerovali. Gradonačelnik je sve rekao, mislim baš u Večernjem listu, da se on ne žele miješati i da članice slobodno biraju predsjednika onako kako znaju. A ja ću nastojati da s Gradom imamo iznimno dobru suradnju te se nadam da će nam čelni ljudi ovog grada biti partneri kao i dosad. Isto tako s Olimpijskim odborom moramo raditi na zajedničkim programima. Moramo se približiti HOO-u, pa čak i Državnom uredu za sport.

Jedan od argumenata suparničke strane bio je da ste vi bili osam godina u SSGZ-u, kao predsjednik Nadzornog odbora, i da bi, ako odlaze Dragaš i Antunović, bilo u redu da odete i vi?

– Da, i Dragaš je to spominjao na Skupštini, ali ja vam mogu reći da smo mi samo ove godine imali 27 sjednica, što se može vidjeti iz naših zapisnika u tajništvu. Radili smo sve što je bilo u okviru naših ovlasti, mi smo naše zaključke i sugestije predali nadležnima, tj. predsjedniku Dragašu i tajniku Antunoviću. Što su oni poduzeli, to njima ide na dušu. Sad Milivoj Špika priča trebalo je ovo, trebalo je ono, a on je bio pomoćnik glavnog tajnika za sportski program, zašto nije nešto konkretno poduzeo. Druga stvar, ako je već imao neku primjedbu ili sugestiju, zašto to nije napisao i potpisao. I to je sve, mislim da smo mi korektno obavili svoj posao.

Gradonačelnik Tomašević izjavio je da sport u gradu Zagrebu simbol klijentelizma. Kako gledate na tu tvrdnju?

– Ne bih to htio komentirati, ne znam na što je točno mislio, ali što je bilo – bilo je, ja se okrećem budućnosti, trudit ću se da sport dobije ono što zaslužuje. Rekao sam to i na Skupštini, želim informatizirati Savez, da sve bude transparentno i da se zna na što je potrošena svaka kuna, da svaki građanin ovoga grada vidi kako se i gdje troši njegov novac. I nastojat ću da to napravimo što prije. Sve mora biti transparentno i prema odredbama našeg Statuta i u skladu sa svim drugim zakonskim propisima, sve do Ustava Republike Hrvatske. Mislim da to naši sportaši zaslužuju jer oni su najveći promotori Grada Zagreba i Lijepe Naše.

Želim prijam kod gradonačelnika

Očekujete li ubrzo sastanak s gradonačelnikom?

– Da. Ja ću već sljedeći tjedan organizirati prvu sjednicu Upravnog odbora, a nakon toga ćemo zatražiti prijam kod gradonačelnika Tomaševića. Moramo to napraviti što prije jer moramo raditi na planu i programu za sljedeću godinu i tu već malo kasnimo. Dakle, moramo obaviti razgovor sa svim članicama i potom plan i program uputi gradskom uredu nadležnom za sport i gradonačelniku, kako bi ga na kraju usvojila Skupština – najavio je novi čelni čovjek zagrebačkog sporta.