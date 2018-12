Za njega ništa nije nemoguće, nadmašio je čak i Šukera!

Luka Modrić prvi put se na obzoru, u prestižnoj Večernjakovoj anketi, pojavio još tamo 2004. godine, kada je jedan drugi Zadranin, legendarni Dado Pršo, ponio trofej nogometaša godine, a mali 19-godišnji Luka, tada nogometaš zaprešićkog Intera, od našega urednika primio nagradu za nadu godine.

Do dana današnjeg samo su Ivica Olić i Luka Modrić ujedinili oba Večernjakova trofeja, za nadu godine i nogometaša godine.

– Jako sam sretan, jer ovo mi je prva veća nagrada u karijeri – kazao je tada na dodjeli u Sheratonu samozatajni, sramežljivi Modrić pozirajući fotoreporterima pokraj najveće hrvatske nogometne veličine toga doba, karizmatičnoga zadarskoga diva Prše.

Trinaest godina poslije, na petoj dodjeli Večernjakove nagrade u Madridu, sad već grandiozni, etablirani svjetski nogometni umjetnik Luka Modrić, povjerio se našemu novinaru Karlu Ledinskom.

– Večernjakova nagrada ima posebno mjesto u mom srcu. Teško sam tada mogao predvidjeti da ću ih osvojiti pet (u međuvremenu je osvojio i šestu, nap.a.). Bilo bi lijepo prestići rekordera Davora Šukera, imam još dosta godina, osjećam da mogu još dosta godina igrati na vrhunskoj razini. Iako, ne opterećujem se rekordima, nisu mi presudni – kazao je tada Modrić.

Hrvatska mu je svetinja

I kao što za njega ništa u životu nije bilo nemoguće, tako nam danas ne preostaje nego skinuti šešir pred još jednim čudom našega Luke: sedmim trofejem nogometaša godine i novom potvrdom da nikada nitko u povijesti hrvatskog nogometa nije bio veći od njega! Ne samo po briljantnoj statistici i trofejima nego po sveopćem dojmu; pojavi, karizmi, znanju, eleganciji, skromnosti, fair playu: nogometni kralju nad kraljevima, ime ti je Luka!

Iza našega laureata, predvodnika Real Madrida i Hrvatske, najveća je godina njegove karijere. U svim relevantnim anketama bio je proglašen za najboljega svjetskoga nogometaša, uvjerljivo porazivši dvojicu možda najvećih svih vremena, Cristiana Ronalda i Lionela Messija. S Real Madridom postao je europski i svjetski prvak, te godinu zaokružio već petnaestim trofejem otkad je prije šest i pol godina stigao u Madrid.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u nezabilježenim je emocionalnim i sportskim dramama predvodio do svjetskoga srebra i postao najbolji igrač Svjetskoga prvenstva. No, svu svoju veličinu i odanost nacionalnom dresu pokazao je nakon SP-a, kada je, nakon ruske katarze, iako već zagazio u 34. godinu, glatko odbacio mogućnost oproštaja i autoritativno poveo Hrvatsku u još jedan pohod. To je stav pravoga kapetana i nogometaša kojemu je Hrvatska svetinja koje se ne odričeš preko noći!

Luka je svoju bajkovitu sportsku godinu zaključio na vrućemu pijesku Abu Dhabija, naslovom svjetskog klupskog prvaka. Tamo je postigao i svoj posljednji pogodak za Real Madrid ove godine. Ljevica za povijest – prvi pogodak jednoga Hrvata u finalima klupskoga Svjetskog prvenstva.

– Svi mi govore da moram češće pucati na gol, no meni se više sviđa dodavati loptu suigračima te pridonositi drugim elementima u igri. Nadam se da ću u budućnosti više zabijati. No najvažnije je davati sve od sebe te pomoći momčadi u drugim aspektima igre – kazao je Modrić u Emiratima i dodao:

- Bila je ovo nezaboravna godina. Osvojili smo Ligu prvaka, poslije sam s Hrvatskom imao spektakularno Svjetsko prvenstvo, i na momčadskoj i osobnoj razini. Uslijedile su nagrade, a sada i novi trofej s Real Madridom. Ova godina bila je iz snova, ne mogu tražiti više.

Brojni velikani nisu uspjeli

Zanimljivo, nikada u 47 godina biranja najboljega hrvatskog nogometaša, u anketi koju je osmislio nekadašnji Večernjakov urednik, pokojni Darko Draženović, nije se našlo manje različitih igrača na konačnoj listi. Žiri mahom sastavljen od slavnih brončanih iz 1998. glasovao je nevjerojatno ujednačeno: među desetoricu najboljih uvrštena su samo 11-orica različitih igrača. Svi odreda nositelji svjetskoga srebra i među njima, prvi put u povijesti ankete, nije se našao niti jedan nogometaš iz Hrvatske lige.

Ovo je najstariji i najprestižniji izbor najboljih hrvatskih nogometnih pojedinaca još iz vremena bivše Jugoslavije. U ovoj anketi oduvijek su vladali najviši kriteriji, koje su uvijek postavljali glasači-reprezentativci, i u njoj su pobjeđivali doista oni koji su bili najbolji. Tako među laureatima svoje mjesto, unatoč visokoj nogometaškoj klasi i iznimnoj međunarodnoj reputaciji, nisu uspjele zauzeti veličine poput Joška Skoblara, Dragana Džajića, Vahida Halilhodžića, Jurice Jerkovića, Zlatka Kranjčara, ili u novije vrijeme Roberta Jarnija, Dražena Ladića, Nike i Roberta Kovača, Darija Srne, Milana Rapajića, Nike Kranjčara...

