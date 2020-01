Za Messijem 'kasni' samo šest golova, je li vrijeme da mu Dalić pruži šansu?

Hrvatski napadač Ante Budimir bio je junak u pobjedi Mallorce protiv Valencije sa 4:1 upisavši dva pogotka i asistenciju. Time se popeo na šesto mjesto ljestvice strijelaca španjolskog prvenstva s osam golova, šest manje od vodećeg Lionela Messija.

- Nakon ove utakmice i Valencije, mogu reći da je to to. To je ono što me ispunjava maksimalno. Ne samo golovi, u ovome slučaju dva, već i tri boda. Odličan je osjećaj nakon utakmice kada znaš da tvoji golovi donose bodove. To mi donosi na lice veliki osmijeh - rekao je 28-godišnji Budimir u razgovoru za Hinu.

Golgeter visok 1,90 metara ove sezone je već izlazio kao pobjednik iz susreta s najvećima. U listopadu je na stadionu Son Moix na otoku Mallorci sudjelovao u pobjedi od 1:0 nad Real Madridom, što je Kraljevskom klubu bio posljednji poraz.

Tada je zatresao mrežu u 14. minuti za 2:0, međutim gol je bio poništen zbog zaleđa. Pogodak mu je zbog milimetarskog zaleđa bio poništen i protiv Seville. U prosincu je pak zabio dva gola u porazu Mallorce 2:5 od aktualnog prvaka Barcelone.

- Golovi mi osobno puno znače, lagao bih kada bih kazao drugačije. No više mi znači kontinuitet koji imam, povjerenje koje imaju u mene, to je moja baza. Nakon toga, svaki gol je na neki način potvrda. Zadovoljan sam - izjavio je Budimir.

Ove sezone je zabio dva puta Getafeu, dva puta Barceloni, dva puta Valenciji te po jednom Espanyolu i Celti Vigo.

Nastavi li ovim tempom do kraja sezone, mogao bi se prometnuti u hrvatskoga igrača s najviše postignutih pogodaka u Primeri u jednoj sezoni u posljednjih 20 godina. Alen Peternac je 1999. godine zabio 13 golova za Valladolid. Rekorder je Davor Šuker sa 24 pogotka 1997. za Real Madrid, a toliko ih je bio zabio i za Sevillu 1994. godine.

Budimir, kojem je ovo prva sezona u Primeri, kaže kako mu je broj postignutih golova sekundarni cilj.

- Moj cilj je ostanak u ligi s Mallorcom. To je jedina realnost, to želim ostvariti. Unutar toga vidim se što više na terenu, sa što više minuta, i naravno s golovima. Vjerujem da će uz rad dolaziti golovi. Usmjeren sam na naš kolektivni cilj, a to je ostanak u ligi - rekao je.

Budimir je u Mallorcu stigao prošlog siječnja na posudbu iz Crotonea, no odličnim igrama u "Segundi" izborio se za trajni ugovor. Mallorca je otkupila prava na njegove nogometne usluge i Budimir je potpisao ugovor na četiri sezone.

Mallorca, koja se ove sezone vratila u prvu ligu, nalazi se iznad crte ispadanja dok je Valencia sedma. Malotko je očekivao pobjedu Mallorce protiv momčadi koja je lani osvojila španjolski Kup a ove sezone izborila ulazak u osminu finala Lige prvaka.

- Odigrali smo skoro pa perfektnu utakmicu. Uvijek je lako govoriti nakon utakmica, ali stvarno smo se bili dobro pripremili. Ispunili smo sve što se tražilo od nas. Da nismo još primili taj gol onda bi to doista bilo savršeno.

Pobijeđena je Valencia, ekipa koja je ušla u osminu finala Lige prvaka, odlična momčad, jedna od pet top ekipa u Španjolskoj, pa nam danas pripadaju sve zasluge zbog odlične igre - rekao je Budimir dodavši:

- Pobjeda nam znači jako puno, pogotovo u dijelu sezone kada počinješ osjećati da svaki put nakon utakmice ima jedna manje do kraja, što u prvom dijelu sezone nije slučaj. No sada imaš taj osjećaj. Svaki bod stvara razliku, posebno u ovakvoj kvalitetnoj ligi, punoj konkurencije. Tri boda protiv Valencije znače nam život - dodao je.

Mallorcin trener Vicente Moreno, upitan u subotu o dobroj formi hrvatskog napadača, na konferenciji za medije je rekao: - Budimir se ne žali, svjedno mu je igrao s jednim ili dva napadača. On je posvećen zabijanju i igranju.

Budimir je najbolji strijelac Mallorce s osam od njihovih ukupno 20 pogodaka. Ima i dvije asistencije. Postigne li u idućem kolu novi gol, dosegnut će devet golova što je bio učinak Duje Čopa za Sporting Gijon u sezoni 2016/17.

Ante Budimir još uvijek nije dobio poziv hrvatskog izbornika Zlatka Dalića kojeg za šest mjeseci čeka Europsko prvenstvo.

- Ja sam fokusiran na ono ispred sebe, na ono što imam, a to su Mallorca i ostanak u ligi. I da ja u svemu tome budem pravi. To je moj fokus - rekao je Budimir.

- Naravno da nakon toga, svi gledamo prema nečem višem pa tako i ja. Ne bih htio biti lažno skroman, ili slati drugačiju poruku, definitivno da su ovo sada stvari koje promijene svakog igrača - dodao je.

Budimir ne zna hoće li dobiti priliku obući dres Hrvatske, no nastavit će davati sve od sebe.

- To se može dogoditi, a i ne mora, vidjet ćemo. Trebam nastaviti raditi, svoju priču moram nastaviti najbolje što znam - zaključio je.