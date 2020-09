Vukojević: S bivšom suprugom sam u dobrim odnosima zbog djeteta, ali nisam kriv

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ognjen Vukojević trenutno nosi puno "šešira" u svojem životu poslije igračke karijere. Još uvijek je skaut Zlatka Dalića u A reprezentaciji, izbornik nogometne reprezentacije do 20 godina, a od prošlog mjeseca je i pomoćni trener svojeg bivšeg kluba, kijevskog Dinama gdje je već i osvojio prvi trofej na funkciji nakon slavlja u Superkupu protiv Šahtara gdje je, naravno, pomoćnik drugi bivši vatreni Darijo Srna.

Vukojević je u razgovoru za Nacional otvorio dušu o svojem novom poslu, reprezentaciji, Nenadu Bjelici, pa i zavrzlamama u privatnom životu, budući da ga je prije nekoliko mjeseci sad već bivša supruga prijavila za obiteljsko zlostavljanje. Izdvajamo najzanimljivijeve Vukojevićeve izjave.

Prvo je razgovarao o tome kako je došao do svoje nove funkcije u Ukrajini te kako je uz to uspio ostati na spomenutim funkcijama u Hrvatskom nogometnom savezu, odnosno u dvije različite selekcije.

- Vlasnik kluba Igor Surkis s kojim sam i kao igrač imao korektan odnos razlog su mojeg dolaska na mjesto pomoćnog trenera. Bitno je da su Suskis, kao i njegov brat Grigorij, koji je počasni predsjednik UEFA-e, u odličnim odnosima s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza pa su sve dogovorili, jer ovaj moj angažman i rad uz jednog od najboljih svjetskih trenera pomaže i hrvatskom nogometu. Imam veliko poštovanje prema braći Surkis koji su puno toga dobrog napravili za ukrajinski nogomet i nekad znam reći da su njih dvojica moji nogometni očevi.

Vukojević je potvrdio glasine da je novi trener Osijeka Nenad Bjelica bio ozbiljan kandidat za trenera Dinama iz Kijeva.

- Sad kada je sve prošlo, mogu potvrditi da je Nenad Bjelica bio u ozbiljnim kombinacijama za mjesto trenera u kijevskom Dinamu. Oduševio ih je vodeći zagrebački Dinamo u dvije utakmice u Ligi prvaka protiv Šahtara. Bjeličin Dinamo je u obje utakmice bio superioran. Inače, Bjelici skidam kapu kao treneru jer Dinamo pod njegovim vodstvom je u Europi bio najbolji u zadnjih desetak godina.

Prozborio je koju i o Lionelu Messiju o kojem je nogometni svijet najviše pričao proteklih tjedana. Podsjetio se i situacije kad je i sam igrao protiv argentinskog čarobnjaka, a sjetio se i još ponekog nogometnog velikana.

- Po svakom potezu se vidi da je svjetska klasa. Toliko je brz i nepredvidiv na terenu da ne stigneš na njemu napraviti ni faul. O njegovoj tehnici nemam što govoriti. To svi vide na TV ekranu. Realizacija, preciznost i nevjerojatan nogometni intelekt, to je kod Messija sve vrhunsko. Svi uspoređuju Messija i Cristiana Ronalda, protiv kojega sam također igrao. Messi je prirodni talent, a za Ronalda kažem da je ‘’stroj’’. Divim se njegovom radu i upornosti. Još uvijek je, bez obzira na to što je i on u ozbiljnim godinama, u top formi i, koliko čujem, trenira punom snagom kao da je na početku karijere. Igrao sam s mnogim svjetskim igračima, s nekima u istom timu, a s drugima kao protivnicima. Tu moram spomenuti Andrija Ševčenka s kojim sam neko vrijeme igrao u kijevskom Dinamu. Savršen je igrač i nikada u povijesti nogometa nije bilo bržeg igrača s loptom. Danas je izbornik ukrajinske reprezentacije, radi odličan posao i čast mi je što ga poznam i što se povremeno družimo.

Za kraj je pojasnio i kako mu sad izgleda privatni život, nešto manje od pola godine nakon skandala kojeg je doživio.

- Žao mi je što se to dogodilo. Nisam kriv i oslobođen sam pravomoćno. Izbornik sam U-20 reprezentacije i moram biti primjer mladim ljudima. Imam sina Luku kojem su tri i pol godine. On mi je najvažniji u životu i na njega sam usredotočen. S bivšom suprugom sam u dobrim odnosima i oboje brinemo za Luku koji ide u vrtić. Važno je da on nije uskraćen za roditeljsku ljubav, a život ide dalje.