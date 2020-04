Vratio se automobilom iz Italije u Hrvatsku: Ljudi bježe od mene, kao da sam obilježen

Poput hrvatskog, i Talijanski košarkaški savez prebrisao je ideju o nastavku nacionalnog prvenstva i činom neproglašavanja prvaka zapravo poništio sezonu. A taj čin je i za trojicu hrvatskih reprezentativaca – Roka Stipčevića, Hrvoja Perića i Miru Bilana – značio kraj neizvjesnosti i mogućnost povratka u domovinu.

Unatoč tome što je za odlazak dobio dozvolu kao i svi stranci u talijanskim klubovima Serie A, zajedno sa suprugom Nevenom i sinom Andreom, reprezentativni centar Miro Bilan (30, 213 cm) odlučio je ostati u Sassariju.

Previše je komplikacija

– S obzirom na to da ja imam ugovor i za sljedeću sezonu pa ne moramo iseliti iz stana, zasad ćemo biti ovdje pa ćemo vidjeti kako će se ovo stanje s koronavirusom razvijati. Osim što je Sardinija najmanje pogođena talijanska regija ovom pandemijom, putovati nekamo s otoka u ovakvim okolnostima nije jednostavno.

Bilanovu odluku potpuno razumije i košarkaš Fortituda Rok Stipčević (33, 186 cm):

– Igrao sam tri godine u Sassariju i, vjerujte, odande vam nije lako putovati niti kada je stanje potpuno normalno, a kamoli sada. Najprije se morate voziti po otoku do jedne od zračnih luka, potom letite ili za Milano ili za Rim, a odande tražite opcije za Hrvatsku. Kada bih išao kući u Zadar, imao sam osjećaj kao da sam putovao iz Amerike, a ne iz Italije.

Zahvaljujući zemljovidnoj lokaciji Bologne, Rok je za povratak kući imao puno jednostavniju situaciju:

– Sjeo sam u automobil i za nekih šest i pol sati bio sam u Zadru. A bio bih i prije da nisam morao prolaziti granične kontrole. Da bih se uopće vozio po Italiji, trebao sam imati potvrdu od hrvatskog konzula u Milanu Stjepana Ribića. Na izlazu iz Italije uzeli su mi te papire, a na ulasku u Sloveniju dočekali su me policija i epidemiolog koji mi je izmjerio temperaturu i postavio nekoliko pitanja. Na hrvatskoj granici morao sam ostaviti broj telefona i prijaviti na kojoj ću adresi biti tijekom samoizolacije pri čemu su me zamolili da se do Zadra nigdje ne zaustavljam.

A kada je stigao kući, suočio se s ogromnom željom koju nije smio ostvariti.

Poželio je izgrliti sve svoje, uzeti u naručje novorođenu Kiaru koju još nije niti vidio uživo, ali je morao odmah u izolaciju.

– Mene teško nešto emocionalno jako dotakne i slomi, no ovaj put mi nije bilo lako kada sam vidio koliko se rastužila moja četverogodišnja Siena kada joj nisu dopustili da mi poleti u zagrljaj. Skoro pa je skočila kroz prozor van. Sve njih pa i svoju novorođenu kćer vidio sam s pet metara, nisam im htio bliže prilaziti. Odmah sam otišao u naš mali obiteljski hotel koji je, srećom, dosta blizu moje kuće pa mi donose hranu. I prije mog dolaska, prijatelji su mi ostavili utege, loptu imam da malo tehniciram, a iz Zagreba mi stiže sobni “spinning” bicikl. Kada ne treniram, gledam neke povijesne utakmice poput finale Eurolige i NBA finala, čitam i učim novi jezik. Ovaj put je ruski, no to nema veze s mojim mogućim angažmanom. Ja jednostavno želim držati mozak angažiranim – objasnio nam je Rok Stipčević.

Osobnim automobilom, iz Italije, doputovao je i Hrvoje Perić, košarkaš Triestea.

– Mene je moj predsjednik pustio kući i prije no što je službeno objavljeno da se završava sezona. Na dan kada je bio potres u Zagrebu, rekao mi je da mogu ići i da ne brinem zbog toga što se možda neću moći vratiti brzo zbog obveznih samoizolacija jer je već tada on bio 80 posto uvjeren da od nastavka sezone neće biti ništa. Čak su mi dali da idem klupskim automobilom, a kako je riječ o talijanskoj registraciji, gdje god me ljudi vide, bježe od mene. Kao da sam obilježen – opisao nam je Hrvoje Perić.

Neizvjesnost oko ugovora

Poput Stipčevića, i Perić se najprije izolirao od obitelji.

– Samoizolaciju sam odradio u Dubrovniku nakon čega sam se pridružio obitelji u Trpnju kamo su se oni sklonili kod ženinih. Da se ne bih “raskvasao” ujutro odradim sklekove, trbušnjake, plenkove... da održim tonus.

Hoće li se vraćati u Trst, 34-godišnji Perić saznat će najkasnije 15. svibnja.

– Do tada mi moraju javiti hoće li mi produljiti ugovor, no ja svakako namjeravam i dalje igrati.

Nakon što je sezona poništena, negodovali su ljudi iza na tablici vodećeg Fortituda.

– Oni traže da im se dodijeli naslov, no što ti znači da ti piše na Wikipediji da si bio prvak kada ga na terenu nisi osvojio i kada ga nisi mogao proslaviti s navijačima. A sljedeće sezone moglo bi doći do odustajanja nekih klubova od Serie A pa bi se liga popunila boljim klubovima iz A2 lige – zaključio je Hrvoje Perić.

>>> Pogledajte poruku Luke Modrića