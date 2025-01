VIDEO Vori ekskluzivno za Večernji otkrio ključ hrvatskog uspjeha: 'Jučer je to bilo posebno, nešto nevjerojatno'

Hrvatski rukometaši ranog popodnevna otputovali su u Oslo, gdje ih očekuje finalna utakmica Svjetskog prvenstva, u nedjelju u terminu od 18. sati. Protivnika u finalu doznat će večeras, nakon što drugu polufinalnu utakmicu odigraju Danska i Portugal. Za naš portal izjavu je dao proslavljeni hrvatski rukometaš Igor Vori, koji je trenutačno u službi stručnog sukomentatora na RTL televiziji, zajedno s bivšim suigračem Mirzom Džombom. Prije leta za Norvešku, Vori je uspio izdvojiti par minuta za izjavu.

Vori je dao komentar same utakmice: "Osjećaj je fenomenalan. Nakon 2017., evo nas opet u borbi za medalju na Svjetskom prvenstvu, odnosno u borbi za zlato. Utakmica, sama po sebi prvih 30 minuta takva dominacija; takva bezidejnost Francuske, to već dugo nismo vidjeli." Naš proslavljeni reprezentativac istaknuo je atmosferu u zagrebačkoj Areni kao jedan od ključnih faktora uspjeha Hrvatske na ovom prvenstvu: "Ta cijela pozitivna energija u Areni koja je bila i sve ove dane, ali jučer posebno. Ta cijela euforija koja je bila, pogotovo nakon Slovenije, pa i Mađarske, gdje smo se vratili iz mrtvih - to je nešto nevjerojatno."

Vori ističe kako nije još ništa nije gotovo. "Ima još puno za igrati. Mislim da možemo doći do kraja. Ono što je bitno je da smo mi skroz rasterećeni. Nemamo više što za izgubiti, mi smo naš cilj, prvi i jedini, ostvarili, a to je ulazak u polufinale", objasnio je legendarni pivot. Naglašava kako su dečki zaslužili ovakav uspjeh, pogotovo kapetan Duvnjak, a na pitanje jesu li reprezentativci spavali nakon utakmice, Vori je odgovorio: "Siguran sam da oni nisu spavali, i zaslužili su."

Vori se osvrnuo i na stanje s ozljedama u reprezentaciji. "Tu nema boli, da se razumijemo. Nakon utakmice ne možeš stajati na nogama, ali opet s druge strane, kad jedanput imaš priliku i šansu igrati ovako velike utakmice. Sigurno da te to nosi, da zaboraviš na sve to. Posljedice kasnije zbrajaš. Tko te što pita poslije, kad si uzeo medalju, koja je najsjajnija", zaključio je.