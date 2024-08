VL na drugom najvećem stadionu Južne Amerike: Klub ima budžet kao Gorica, prati ga 80 tisuća ljudi

Peruanska nogometna liga po kvaliteti, a ni po novcu nije čak ni u rangu HNL-a, a kamoli Lige petice. Ali, glavni grad Lima može se pohvaliti da ima drugi najveći stadion u Južnoj Americi – Monumental, koji prima 80.093 gledatelja. Veći stadion ima samo argentinski River Plate. I njihov se stadion zove Monumental, ali prima 83.200 gledatelja. Brazilska Maracana, nakon renoviranja, "spala" je na 79.000 gledatelja. Monumental u Limi stadion je na kojem igra klub Universitario. I to je jedini klub koji igra na ovom stadionu. I sad, pomislili biste je li moguće da taj stadion uvijek bude tako dupkom pun. U redu, možda ako se igraju utakmice Copa Libertadores ili ako igra nacionalna reprezentacija. No, uvjerio sam se u suprotno.

Pet eura za dres

Na rasporedu je bila utakmica 9. kola, a u goste Universitariju došao je klub Cesar Vallejo, iz donjeg dijela tablice. Gužva prema stadionu krenula je četiri sata prije utakmice. Kolone vozila i ljudi slijevale su se u četvrt Ate. Već kilometar prije stadiona stoje štandovi s hranom, dok su se dresovi, kape i šalovi prodavali na cesti, na podu. Baš kao nedjeljom na Hreliću. A ponuda hrane i piće bila je jako bogata. Nema što nema, od roštilja do sendviča, slatkiša. Cijena – prava sitnica. Sve za jedan euro. Čak su i dresovi za naše pojmove jeftini – samo pet eura. No, tako je to s cijenama u Peruu, gdje je prosječna plaća oko 500 eura. A prodavači vješti da ne mogu biti vještiji. Većina toga se proda, a oni malo dosjetljivi imali su zvučnike kojima su privlačili kupce.

Stadion izdaleka izgleda kao svemirski brod. Ne, više je sličio na nekakvu veliku zgradu, poput zagrebačke Mamutice. Tko ne zna da je to stadion, sigurno bi rekao da je riječ o modernoj stambenoj zgradi. Svaka čast Urugvajcu Walteru Lavalleji Sarriesu, arhitektu ovog nogometnog čuda koje je sagrađeno 2000. godine. Do ulaza nije lako doći. Cijeli je objekt ograđen velikim zidom s bodljikavom žicom na vrhu. Za svaki slučaj, da ne bi bilo nepotrebnih preskakanja. Trebalo je prvo pronaći ulaz na novinare. Jasno, nitko od redara baš ne priča engleski. Ipak, kod jednog sam osjetio tračak nade.

– Prensa, prensa – pokušavam ga pitati.

Čovjek odgovara na španjolskom, ništa ne razumijem. Onda stane i počinje brojiti na prste, mrmlja si nešto u bradu i konačno kaže – seven, seven.

Super, shvatili smo, ulaz broj sedam. Dalje je bilo lako. Na zapadnoj tribini – Occidente, cijeli prvi kat gornjeg dijela napravljen je isključivo za medije. Postoji 168 mjesta za novinare uz 32 kabine za radijske prijenose kao i pet posebno napravljenih mjesta za televizijske prijenose. Dostupna su dva fotografska laboratorija. Na raspolaganju je i nekoliko prostorija za novinare, press konferencije, telekomunikacije i akreditacije. Pola sata prije početka utakmice stadion je bio dupkom pun, a vani su ostale još tisuće i tisuće navijača. A pet minuta prije početka susreta – vatromet. Sa svih dijelova vrha stadiona krenuo je vatromet kao da je doček Nove godine. Sjajno, nigdje dosad viđeno!

Već u devetoj minuti pogodak za domaćina. Andy Polo ubacio je loptu iz kuta, a najviši u skoku bio je Williams Riveros, pogodivši za 1:0. Čim je lopta završila u mreži, uključile su se dimne kulise iza vratiju. Tako da se zna kad je pogodak, kao na hokeju na ledu. Na kraju je ispalo da je to bio i jedini pogodak na utakmici, premda je bilo prilika za još pokoji. A strijelac je bio jedan od stranaca u klubu – Paragvajac koji je u svojoj karijeri igrao za Barcelonu. Naravno, ne španjolsku već za Barcelonu iz Ekvadora. Inače, od stranaca u klubu igraju Urugvajac, Argentinac, Ekvadorac, Čileanac... Cijela momčad vrijedi 12,58 milijuna eura. Za usporedbu, Dinamova vrijedi 72,40 milijuna, Hajdukova 50,51, Rijekina 39,40, Osijekova 19,70... U rangu s peruanskom momčadi su Gorica i Lokomotiva. Inače, dva kluba imaju veći budžet od Universitarija – Sporting Cristal i Alianza Lima. Najskuplji igrač Universitarija je Flores, domaći dečko čija je vrijednost 1,2 milijuna eura. Toliko u Dinamu vrijede Ristovski, Rog i novopridošli Cordoba.

Naprijed žuti, ali iz Lime

Maskota kluba je orao, a nadimak kluba je Los Cremas (žuti), premda igraju u čisto bijelim dresovima s vidljivim znakom "U" na prsima. Ove godine klub slavi 100 godina postojanja. Bili su 27 puta prvaci Perua, imaju dva naslova više od Alianze Lime. Cijene ulaznica kreću se od 5 do 30 eura. Ulaznice za 30 eura vode vas na mjesto najbliže travnjaku, a ove za pet skroz su na vrhu. Stariji gledatelji trebali bi nositi dalekozore jer se ne vidi baš puno toga. No, koga briga što se ne vidi. Ako se zadimi iza vratiju, zna se da je pogodak...