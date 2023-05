VIDEO Vinicius: 'Prijetnje smrću, vješanje lutke...Ova zemlja poznata je kao zemlja rasista'

Jučerašnju utakmicu Real Madrida i Valencije u kojoj je Kraljevski klub izgubio s 1:0 nije obilježila činjenica da je jedan od najvećih europskih klubova poražen od 13-plasirane momčadi u španjolskoj ligi. Niti će ostati zapamćena po nekom sjajnom pogotku ili akciji. Glavno obilježje bilo je potpuno izvan sporta i sa sportom se ne bi trebalo povezivati.

Napadač Reala, Brazilac Vinicius Junior s tribina je obasut rasističkim uvrjedama, pogrdnim skandiranjem, ali i fizičkim predmetima poput upaljača i čaša. Sudac je nakon toga utakmicu morao prekinuti dok se stanje nije primirilo. Istoga se dana Brazilac oglasio na društvenim mrežama.

GALERIJA Real podnosi kaznenu prijavu nakon što je Vinicius Jr. ponovo bio na meti rasističkih uvrjeda

"Nije to bio ni prvi, ni drugi, ni treći put. Rasizam je normalan u La Ligi. Savez to smatra normalnim, a protivnici to potiču. Žao mi je. Liga koja je nekad pripadala Ronaldinhu, Ronaldu, Cristianu i Messiju, danas pripada rasistima. Lijepa nacija koja me primila, koju volim, pristala je u svijet izvoziti imidž rasističke zemlje", napisao je i nastavio:

"Žao mi je Španjolaca koji se ne slažu, ali danas je u Brazilu ova zemlja poznata kao zemlja rasista. Nažalost, ovo se događa svaki tjedan i to je nešto protiv čega se ne mogu braniti. Jak sam i ići ću do kraja protiv rasista", stoji u objavi na Twitteru

VEZANI ČLANCI:

Danas je pak na Instagramu objavio video koji prikazuje više prilika kada je bio izložen rasističkim ispadima i uz to napisao: "Svako gostujuće kolo nosi lijepo iznenađenje, a bilo ih je puno ove sezone. Prijetnje smrću, vješanje lutke, prijetnje... Sve što možete zamisliti, ali na kraju se to uvijek svede na ‘izolirani slučaj‘, na ‘jednog navijača‘. Nisu to izolirani slučajevi, to su epizode koje se protežu kroz više španjolskih gradova pa čak i na TV emisije", stoji uz objavu.

"Dokaz je u ovom videu. Sada vas pitam: Koliko tih rasista je bilo prozvano imenom, prezimenom i slikom? Znam odgovor: Niti jedan. Nitko nije podijelio svoju tužnu priču ili napisao jednu od onih lažnih javnih isprika. Što treba napraviti da se te ljude kazneno goni? Kažnjavamo li sportske klubove? Zašto sponzori to ne naplaćuju La Ligi? Zašto se televizije ne trude svaki vikend ukazati na ovo barbarstvo? Problem je jako ozbiljan i komunikacija više pomaže. Krivim i sebe za opravdavanje ovih kriminalnih radnji. To nije nogomet, to je nehumano", zaključuje napadač.

VIDEO: Modrić nakon poraza: 'Nije potrebno raditi dramu, City je bio superioran'