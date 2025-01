VIDEO Užasavajuća ozljeda nogometaša Tottenhama, cijeli stadion je zanijemio

Strašan trenutak zbio se na utakmici polufinala engleskog Ligakupa (Carabao Cup) koju su u srijedu navečer u Londonu odigrali Tottenham i Liverpool. Domaći su slavili rezultatom 1:0 te tako ostvarili prednost pred uzvrat na Anfieldu. No, ono o čemu se priča nije nogomet sam po sebi, već događaj iz 6. minute utakmice.

Tada se vezni igrač Tottenhama, Urugvajac Rodrigo Bentancur ozlijedio, i to na poprilično bizaran način. Koliko je bizaran, toliko je i težak, čemu svjedoči reakcija samog igrača. Naime, on se na teren srušio sam od sebe.

Bentancur je bio u šesnaestercu, gdje je čekao da se izvede udarac iz kuta za svoju momčad, a prilikom leta lopte prema njemu samo je trznuo glavom i pao. Šokantna scena, nitko ga nije ni taknuo, samo je nakon skoka ostao nepomično ležati... Igrači na terenu brzo su reagirali, odmah se znalo da nešto nije kako treba.

Bentancur's nasty injury



Thoughts and prayers to him 🙏pic.twitter.com/3TD6XKd078