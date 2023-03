VIDEO Talijani navijačima Eintrachta zabranili dolazak na stadion. Uslijed je kaos

Tri navijača Eintrachta i petorica navijača Napolija uhićeni su nakon sukoba s policijom u Napulju prije i nakon utakmice osmine finala Lige prvaka u srijedu navečer između talijanskog i njemačkog kluba. Napoli je u uzvratnom susretu osmine finala porazio Eintracht sa 3-0, te se ukupnim rezultatom 5-0 plasirao u četvrtfinale. Premda su talijanske vlasti zabranile njemačkim navijačima dolazak na stadion zbog zabrinutosti o mogućem nasilju, više od 500 Eintrachtovih ultrasa ipak je doputovalo u Italiju.

Neredi su počeli u srijedu poslijepodne i nastavili se nakon utakmice. Navijači su bacali dimne bombe, baklje, stolice, boce na policiju, koja je uzvratila suzavcem. Na snimkama se vidi kako je jedan policijski automobil je zapaljen, ali i kako navijači Napolija gađaju autobuse koji su prevozili navijače Eintrachta. Nakon utakmice u blizini hotela u kojem su bili smješteni njemački navijači došlo je do tučnjave, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima.

"Nemoguće je da i dalje sve ovo gledamo u 2023. godini. To je loše za grad i loše za nogomet. Ljudi dođu, unište i onda odu, to nije dobra stvar, žao nam je što gledamo te stvari", rekao je obrambeni igrač Napolija Brazilac Juan Jesus.

Šestorica policajaca su ozlijeđena u izgredima, a identifikacija počinitelja nasilja "još je u tijeku analizom slika" koje je policija snimila ili objavila na društvenim mrežama.

