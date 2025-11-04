Naši Portali
LIGA PRVAKA

Arsenal uvjerljivo slavio u Pragu, Napoli remizirao s Eintrachtom

UEFA Champions League - Slavia Prague v Arsenal
DAVID W CERNY/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
04.11.2025.
u 20:46

U prvim utakmicama 4. kola Lige prvaka londonski Arsenal je slavio na gostovanju kod praške Slavie s 3-0, do je u Napulju Napoli i Eintracht iz Frankfurta odigrali 0-0

Trenurtno najbolja engleska momčad Arsenal zadržao je u Češkoj maksimalni učinak nakon četiri kola što ga dovodi na čelo ljestvice, a Topnici nakon 360 minuta još nisu primili gol u Ligi prvaka i imaju gol-razliku . 

U 32. minuti češki igrač Tomas Provod je igrao rukom, a sudac dosudio penal za Arsenal.  Bukayo Saka je sigurno zabio iz jedanaesterca, a tek što je počelo drugo poluvrijeme, u 46. minuti, Španjolac Mikel Merino je zakucao u mrežu ubačaj Leandra Trossarda za vodstvo 2-0 Engleza.  U 69. minuti Merino je stigao do svog drugog pogotka na utakmici i to udarcem glavom na dodavanje Declana Ricea za konačnih 3-0. 

U Napulju nije bilo golova u dvoboju Napulja i Eintrachta, pa je talijanski prvaka doživio još jedno razočarenje u Ligi prvaka.Napoli je imao dominirao i imao nekoliko šansi, ali je briljirao gostujući vratar  Michael Zetterer koji je obranio šuteve Rasmusa Hojlunda i Eljifa Elmasa. I Napoli i Eintracht imaju po 4 boda. 
Eintracht Frankfurt Napoli Liga prvaka Arsenal

