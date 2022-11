VIDEO Prve reakcije navijača iz Dohe: 'Očekivali smo bolji rezultat, Livaja je morao ući ranije! Treba nam Petković'

Reporter Večernjeg lista Tomislav Dasović nalazi se u Dohi i emitirao je uživo reakcije hrvatskih navijača nakon remija s Marokom (0:0).

Hrvatskih navijača nije bilo u velikom broju, predviđala se brojka od 1500-2000 navijača, ali to nije čudno obzirom na daljinu i skupoću.

- Razočaran sam rezultatom, igra je bila loša - rekao je Davor iz Dubrovnika.

- Ništa nije izgubljeno, jedino da je bilo malo jačeg navijača - rekao je Pero koji je nadodao da su išli okolnim putem preko Dubaija pa ih je izašlo malo jeftinije.

- Bilo je nažalost malo naših navijača, očekivali smo bolji rezultat. Zadovoljna sam Modrićem, mislim da su Livaju trebali ranije ubaciti! Nisam baš zadovoljna Lovrenom i Kramarićem. - rekla je jedna navijačica.

- Siguran sam da ćemo dobiti Kanadu i da ćemo izboriti drugi krug. Nadam se da ćemo uhvatiti pravu formu, Kramarić se ne uklapa u ovaj sistem igre i treba nam Bruno Petković. Trudili su igrači i nemam nikakve zamjerke, bilo je očito da je Kovačić zakazao, odnosno da je Sosa bio impresioniran. - kaže posljednji član navijačke skupine iz Dubrovnika, Željan.

- Moglo je i bolje protiv Maroka, trebalo nam je hrabrosti. Podsjeća me to na Dinamo u Ligi prvaka, optimist sam, ostajem u Kataru do osmine finala. - poručio je Tomislav Glušić iz Zagreba.

Standings provided by Sofascore

>> Analiziramo igru Hrvatske i probleme koji čekaju Dalića nakon prve utakmice, u studiju Stjepan Tomas

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista