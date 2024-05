Sigurdsson: Opet imam malo vremena, imat ćemo tri treninga i letimo u Norvešku

Rukometaši Hrvatske okupili su se jučer u Zagrebu. Razlog je nastup na međunarodnom turniru Gjensidige kup u Oslu gdje ćemo igrati protiv Norveške, Argentine i Danske.

Reprezentacija će boraviti i trenirati u Zagrebu do srijede, 8. svibnja kad putuje u Norvešku. Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske pozvao je na ovo okupljanje 21 igrača.

U odnosu na posljednja dva okupljanja, ima nekih promjena, jer na popisu nisu Igor Karačić, Filip Glavaš, Jakov Gojun i Lovro Mihić. Nitko od njih nije otpisan, već je izbornikova želja proširiti bazu i vidjeti s kim u budućnosti može računati.

Tako su se na ovom popisu našli Fran Mileta, Ivano Pavlović, Ilija Brozović, a tu je i povratnik David Mandić. Nažalost, od pozvanih igrača izbornik neće moći računati na Tina Lučina, koji je ozlijeđen. Treninzima će se priključiti Niko Franković, igrač Zagreba, i Josip Šimić, igrač Potsdama, koje izbornik na treninzima želi testirati.

– Zdravi smo, to nam je jako bitno. Neka ostane tako. Nasmijani smo, spremni na rad, želimo posložiti još neke stvari. Jedva čekamo ove tri utakmice koje će nam puno toga dati. Igramo protiv jakih protivnika i možemo puno ostvariti, vidjeti gdje smo i spremiti se za ono što nas čeka na ljeto. U utakmicama ćemo se uigravati, prijateljske utakmice jako su dobar trening. Jaki protivnici dat će nam sliku što moramo popraviti. Moramo puno raditi da dođemo do razine koju izbornik Dagur Sigurdsson očekuje od nas – rekao je Mario Šoštarić, igrač Szegeda.

Domagoj Duvnjak i Luka Cindrić došli su s osmijehom od uha do uha. Kako i ne bi kad su obojica sa svojim momčadima ostvarili plasmana na završne turnire Lige prvaka i Europske lige. Tako će Duvnjak s Kielom igrati na završnom turniru Lige prvaka u Kölnu, a Luka Cindrić s Dinamom iz Bukurešta igrat će na završnom turniru Europske lige u Hamburgu.

– Već me svi zezaju da u Hamburgu igram na završnici njemačkog kupa. Naime, uz moj Dinamo na Final fouru sudjeluju još tri njemačke momčadi – Flensburg, RN Löwen i Füchse – rekao je Luka Cindrić.

Imali ste šut sedam od sedam u uzvratu protiv Skjerna u Europskoj ligi?

– Mogu ja i bolje – zaključio je Cindrić, a Dagur Sigurdsson na kraju je rekao:

– Ponovno imamo malo vremena. Imat ćemo u Zagrebu tri treninga i onda letimo u Norvešku. Čekaju nas na turniru sjajni protivnici, Norveška, Argentina, Danska, bit će to dobar turnir, veselimo se. Bit će nam to dobra uvertira i prvi dio priprema za Olimpijske igre. Prilika za igrače? Ma, uopće to ne gledam kao na audiciju za pojedine igrače za Igre. Najvažnije mi je da radimo na igri, da vidim da se cijela momčad razvija i da napreduje. Važan nam je i rezultat protiv jakih momčadi.