VIDEO Prosinečki otkriva zašto nitko s ovih prostora neće nadmašiti Crvenu zvezdu

U velikom intervjuu koji je Robert Prosinečki dao našem novinaru Željku Jankoviću, veliki Žuti pričao je o svojim nogometnim počecima, prijateljstvima, emocijama prema Dinamu, stvarima koje ga danas vesele, Crvenoj zvezdi i brojnim drugim temama. Pokazali smo mu fotografije iz rane mladosti koje još nije vidio. A kako je reagirao, pogledajte u video-prilogu. Sjedimo na travnjaku NK Prečkog, a Robija je to podsjetilo na vrijeme koje tako brzo prolazi...

- Ovdje sam igrao prije 40 godina. Uh, kako starimo, kako vrijeme leti. Kada sam ja ovdje igrao, nije bilo umjetne trave...

>> Cijeli intervju pogledajte u videu

Zadnji posao bio mu je u Rudešu.

- Htio sam napraviti neku priču. Bit će im teško ostati u Prvoj HNL, posebice s tim kadrom koji u ovom trenutku imaju. Nije dobro kada izgubiš sedam od šest utakmica. Nemam nikakvih primjedbi na moj odlazak. U nogometu ti se događaju dobre i loše stvari. Htio sam ostati, jer volim raditi ovaj trenerski posao - počeo je Prosinečki.

Opet je istaknuo da je Dinamo favorit za osvajanje naslova prvaka...

- Hajduk ima veliki pritisak 18 godina neosvajanja prvenstva. Koliko je Torcida motivacija, toliko je i teret. Ne može baš svatko igrati u tom klubu, baš kao i u Dinamu. Barem se sada malo situacija izjednačila, to je dobro.

Pričao je Prosinečki o svom dobu u madridskom Realu...

- U to doba bilo je drugačije, samo su mogla igrati tri stranca. U moje doba bili su to Hugo Sanchez i Hagi. Huga se sjećaju samo oni malo stariji. A on je stalno pitao u svlačionici koliko je pogodaka postigao. Iako je znao da je zabo 350 pogodaka. Bio je čuven po svojoj proslavi pogotka saltom, škarice su mu bile omiljena izvedba...

A tko je za njega najveći nogometaš svih vremena?

- Teško mi je izdvojiti jednoga. Ne bih to volio. Makar, puno bi ih se složilo da je to brazilski Ronaldo. No, bilo je stvarno dobrih igrača, sve su to moji vrhunski prijatelji. Pa igrao sam u velikim klubovima, bilo je velikih igrača. Maradona je bio poseban, nitko nije mogao pretpostaviti da će netko, poput Messija, igrati 15 godina u kontinuitetu. Ali Maradona je bio poseban...

Više vam odgovara zato što ima veću karizmu od Messija?

- Pa da, on je bio čovjek iz naroda. Uz sve probleme, drogu i ostalo, igrački je bio čudesan. Pa pogledajte malo na internetu kakvi su to bili tereni, kako je on igrao i kako su ga braniči udarali... Igrao je na grbavom i blatnjavom terenu i sve je sam pobjeđivao.

Što još pretražujete na YouTubeu?

- Ima dobrih stvari. Ponekad nađem neke starije igrače koje sam zaboravio ili nisam ni znao da postoje. Nemojte misliti da gledam svoje utakmice...