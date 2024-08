VIDEO Pogledajte ovaj nevjerojatan promašaj! Navijači zazivaju njegov odlazak

Chelsea je u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige svladao Servette rezultatom 2:0 te tako osigurao ugodnu prednost uoči uzvrata u Švicarskoj. Međutim, rezultat je mogao biti i bolji da se nije dogodio jedan od onih promašaja koje publika na Stamford Bridgeu još dugo neće zaboraviti. Naizgled stopostotnu šansu promašio je Marc Guiu (18), a snimke događaja na terenu preplavile su društvene mreže.

U 51. minuti utakmice Guiu je uočio da povratna lopta prema gostujućem vrataru Jeremyju Fricku nije bila dovoljno brza. Sjurio se prema golmanu kako bi došao do nje. Frick je uspio prvi stići do lopte, ali je odlučio pokušati smiriti loptu i dodati je. Trenutak je iskoristio 18-godišnji igrač i presjekao dodavanje, a lopta je krenula prema praznome golu gostiju.

Sam, neometan protivničim igračima, bio je ispred gola na šest metara udaljenosti pa puknuo loptu. Odlučio ju je usmjeriti prema lijevoj vratnici, točno na put golmana Servettea koji je uklizao i upisao fantastičnu obranu. Lopta se ponovo odbila napadaču Chelseaja koji je pucao još jednom i ponovo u vratara švicarske momčadi. Nekoliko minuta kasnije Guiu je maknut s terena.

Marc Guiu with the worst miss ive ever seen pic.twitter.com/CdL8zz3LJY