VIDEO Pogledajte novu superluksuznu jahtu Davida Beckhama vrijednu 6 milijuna eura

Stiglo je ljeto, a engleska nogometna legenda David Beckham za ovo se ljetovanje odlučio "počastiti" luksuznom jahtom vrijednom šest milijuna eura.

Radi se o jahti sportskog dizajna, koja je izrađena po naruždbi u talijanskom brodogralištu Ferreti. Duga je 28,5 metara i ima devet kabina. Od toga su četiri kabine za posadu, a svaka od njih ima zasebnu kupaonicu.

Riva 90' Argo: the legendary flybridge opens up new horizons of innovation#FerrettiGroup #KeepBuildingDreams #ProudToBeItalian 🇮🇹 #MadeInItaly https://t.co/rXi3ESOy0u pic.twitter.com/faJMWFnC3O