VIDEO Pogledajte eurogolove: FIFA objavila kompilaciju najboljih pogodaka Hrvatske na SP-ima

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 16 sati igra odlučujuću utakmicu grupne faze na Svjetskom prvenstvu. Protivnik je Belgija, a vatreni još nisu osigurali prolazak pa nam treba jedan odličan nastup. Nema sumnje da će izabranici Zlatka Dalića ići na pobjedu, no za svojevrsnu motivaciju našim nogometašima pobrinuo se i službeni profil SP-a.

>> 'Noćna akcija' hrvatskih navijača: Pogledajte što su napravili ispred hotela vatrenih!

Naime, na Twitteru su objavili kompilaciju najboljih pogodaka Hrvatske na Mundijalima kroz godine.

- Nema dovoljno superlativa kojima bismo opisali ove sažetke. Najbolji golovi Hrvatske na Svjetskim prvenstvima će vas oduševiti - napisali su.

There aren't enough superlatives to describe this highlights reel 💥



Croatia's best-ever #FIFAWorldCup goals will have you 🤯 #Qatar2022 pic.twitter.com/kJX82caGuT