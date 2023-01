VIDEO Nervozno na tribinama: Đoković sočno opsovao publiku, sutkinja upozorava gledatelje

Srpski tenisač Novak Đoković (35) protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa borio se za svoj deseti naslov na Australian Openu. Prvi je set dobio sa 6:3, a drugi nakon tie-breaka (7:6). Osvajanje 13. igre je možda bilo i ključno za naslov, a Novaku je to uspjelo unatoč smetnjama s tribina.

Naime, publika je gotovo kroz cijeli meč bila aktivna više nego što bi smjela biti. Povici s tribina čuli su se i nakon što sutkinja zamoli za tišinu, a mogli su se čuti i tijekom nekih poena. Sve to, naravno, utječe na igru i komentator na Eurosportu pitao se zašto nema kazni za navijače.

Pri vodstvu Tsitsipasa 5:4 u drugom setu, kada se isti lomio, Đoković je osvojio poen kod 40:40 i gem priveo kraju u svoju korist. Uputio je pogled prema publici i sočno opsovao. Što je rekao, zaključite sami...

Na kraju je i u trećem setu slavio sa 7:6 i s 3:0 u setovima osvojio naslov.

Look at the passion from Djokovic shortly after saving set point 😤 pic.twitter.com/yKHdY44Ttf