VIDEO Nekada je bio na vrhu, a sada propada u alkoholizmu! Navijači su zgroženi njegovim izgledom

Legendarni igrač milanskog Intera i brazilske nogometne reprezentacije Adriano Leite Ribeiro dosegao je vrh svjetskoga nogometa. Napadač je osvojio čak četiri naslova prvaka Italije te po dva tamošnja Kupa i Superkupa. U momčadi Brazila osvojio je Copa America 2004. godine. U karijeri je postigao 27 golova u 48 nastupa za brazilsku nacionalnu momčad. Bio je prvak Brazila s Flamengom i Corinthiansom. Međutim, uslijedio je njegov strmoglavi pad, a danas se suočava s mnogim problemima.

Viđen je kako se vozi na straženjemu dijelu motocikla u naizgled vrlo alkoholiziranom stanju. Takvo izdanje legende talijanskih stadiona zabrinulo je navijače u susjednoj državi, a u javnost su procurile informacije o stilu života kojeg već godinama prakticira. Bez majce je pio pivo dok je sjedao na motocikl. Snimka iz Rio de Janeira obišla je društvene mreže i potaknula reakciju navijača.

Can you believe, that guy was a soccer legend with INTERMILAN..🥺🥺

ADRIANO#wednesdaythought #soccer #drunk #intermilan pic.twitter.com/OslkLNLoTb