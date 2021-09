VIDEO Mladić (28) ostao bez bubrega na utakmici u Srbiji

Spasoje Stefanović, dvadesetosmogodišnji golman je na prvoj utakmici za Radnički 1922 iz Srijemske Mitrovice, doživio je tešku ozljedu na utakmici. Na gostovanju u sklopu Prve lige Srbije nakon sudara sa protivničkim igračem u 35. minutu hitno je prebačen u bolnicu gdje je ostao bez bubrega.

Iz Radničkog su poručili da je dobra stvar u cijeloj situaciji da je utakmica igrana u Beogradu pa je Spasoju brzo ukazana adekvatna medicinska njega.

- Sada je dobro. Leži u bolnici, bubreg je odstranjen, ali operacija je prošla dobro, ako to uopće možemo nazvati dobrim. On je stabilno i to je trenutno najvažnije. Koliko smo upoznati, nije imao nikakvih zdravstvenih problema prije ovoga, ne znamo još uvijek što se točno dogodio, je li možda bilo unutarnjeg krvarenja. Sreća je da smo bili tamo gdje smo bili, hitno je operiran - rekli su iz kluba za Kurir, a o svemu izvijestili i na društvenim mrežama kluba.