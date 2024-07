VIDEO Mladi Hrvat trenira s Bayernom. Njegov razvoj izgleda sve zanimljivije

Njemački velikan Bayern je krenuo s pripremama za iduću sezonu. Otvorit će je 16. kolovoza u prvoj utakmici Njemačkog nogometnog kupa protiv Ulma. Uoči početka nove sezone odigrat će četiri prijateljske utakmice. Od toga će dvije biti s engleskim velikanom Tottenhamom.

Prva utakmica Bundeslige im je na rasporedu 25. kolovoza, a igrat će u gostima kod Wolfsburga. Bit će to prvi test za novoga trenera Vincenta Kompanyja koji je nakon prošle sezone preuzeo klupu od Thomasa Tuchela. Kompany je na pripreme poveo velik broj igrača, a među njima su i neka neočekivana lica.

Tako je zajedno s ostatkom momčadi trenirao 18-godišnji Anthony Pavlešić, Australac koji ima i hrvatsku putovnicu. U bavarski je klub stigao prošloga ljeta. Do sada je za Bayernovu U-19 momčad odigrao 19 utakmica, a jednom je nastupio i za drugu momčad kluba.

Really is incredible to see two Aussie teenagers training with Bayern Munich’s first team.



Nestory Irankunda and Anthony Pavlesic with a long way to go but making an impact 👏



It’s not the first time Pavlesic has trained with #FCBayern’s senior side.



🎥 @FCBayernEN https://t.co/aNfXDkbfaD pic.twitter.com/M8pupaUHa6