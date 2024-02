VIDEO Kontroverzni vatreni je trn u oku Bešiktaša. Sada je jednim potezom oduševio navijače

EUROPSKI NOGOMET

Newcastle i Luton odigrali spektakularnu utakmicu s osam golova

Newcastle je u prvom poluvremenu vodio sa 1-0 i 2-1 golovima Seana Longstaffa (7, 23), no Osho (21) i Barkley (41) su uspijevali poravnati. U nastavku je Luton s dva gola u razmaku od tri minute stigao do prednosti od 4-2, strijelci su bili Morris (59-11m) i Adebayo (62). Ipak, uslijedio je brzi odgovor domaćih koji su stigli do 4-4 preko Trippiera (67) i Barnesa (73).