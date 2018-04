VIDEO Uf, to je boljelo: bejzbol loptica pogodila novinarku u glavu

Novinarka Kelsey Wingert završila je u bolnici nakon incidenta na utakmici MLB lige Atlanta Braves - Philadelphia Philliesa. U sedmoj izmjeni nesretnu je novinarku loptica za bejzbol pogodila u desno oko.

Kelsey Wingert je bila uz klupu Bravesa dok je pripremala izvještaj s utakmice. Incident se dogodio nakon bacanja Sama Freemana kada je Odubel Herrera pogodio lopticu koja je odletjela desno, pogodila ogradu te se odbila novinarki u glavu.

Odmah su joj stavili vrećicu leda na ozlijeđeno oko i prevezli u bolnicu gdje joj je dijagnosticirana fraktura očne šupljine.

There’s nothing that @Starburst jellybeans can’t fix right? My rockstar friend @KelsWingert is back home and doing well after getting hit in the eye on a foul ball last night working the @Braves game! Talk about a warrior! pic.twitter.com/mTWHIjEUe5