VIDEO Kaos na slavlju: Igrači Barce zbog huligana trčali s terena

Barcelona je nakon tri sušne sezone ponovno postala prvak Španjolske! Titulu je proslavila u svom gradu pobjedom kod rivala Espanyola 4:2 četiri kola prije kraja.

Počelo je golom Lewandowskog u 11. minuti, u 20. minuti bilo je 2:0, kada je zabio Balde. U 40. strijelac je ponovno bio Lewandowski. Koundé je u 53. postigao gol za 4:0 i time riješio pitanje pobjednika. Espanyol je do utješnog gola stigao u 74. minuti preko Puada, dok je Joselu u zadnjim sekundama postigao gol za 4:2.

Zanimljivo, ovo je bila prva titula Barcelone u ovom stoljeću koju su osvojili bez Lionela Messija u sastavu, a ukupno 27. u povijesti.

Nakon što je odsviran kraj utakmice, uslijedilo je slavlje Xavija i njegovih igrača i to pred 27.360 gledatelja.

