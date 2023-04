FOTO Ronaldo i Van Damme gledali su 2007. godine jedan od najtežih poraza Cro Copa

Najbolji hrvatski borac svih vremena Mirko Cro Cop Filipović na današnji dan se 2007. ggodine borio protiv Gabriela Gonzage. Borbu je, nažalost izgubio, ali sportsku osvetu dočekao je osam godina kasnije.

Veliki događaja u Manchesteru došle su pogledati i poznate zvijezde poput Cristiana Ronalda koji je tada nastupao za Manchester United te filmskog glumca Jean Claude Van Dammea. Bila je to druga borba Cro Copa u UFC-u, a Van Damme je bio jedan od Mirkovih uzora iz djetinjstva.

Filipoviću nije ugodno vidjeti snimku Gonzaginog high kicka koji mu je odsjeo na glavi.

- To je nisko od promocije i mojeg šefa da prikazuju kako me udario u glavu - rekao je jednom prilikom Cro Cop kroz šalu za portal The Star Phoenix.

- Na to gledam kao na normalnu stvar. Nije ugodno vidjeti kako te netko udari u glavu, ali to je sve dio posla. Platio sam cijenu. Nije to krivica UFC-a, već moja krivica. Ako me pitate volim li vidjeti taj snimak, ne volim. Dovoljno sam ga puta vidio. Točno znam što se dogodilo.

21.04.2007., Manchester, Engleska - MEN Arena, Ultimate Fighting Championship , Mirko Filipovic-Cro Cop protiv Brazilca Gabriela Gonzage. Cristiano Ronaldo Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL