VIDEO Internetom se proširila snimka uhićenja svjetskog prvaka Usika, Zelenski odmah reagirao

Internetom se proširila snimka kako policija u zrakoplovnoj luci u Krakowu odvodi Oleksandra Usika s rukama na leđima vezanih u lisicama. Naime, neporaženi ukrajinski boksač je uhićen iz zasad još nepoznatih razloga, a Oleksandrova supruga je putem društvenih mreža objasnila kako se ne radi o kriminalu, piše Croring.

Policija je Usika zadržala u zrakoplovnoj luci dok se spremao otputovati za London na boksački obračun između Daniela Duboisa i Anthonyja Joshue, koji se ove subote bore na Wembleyu.

Usikov menadžer Egis Klimas prenio je Usikov komentar:

‘Dragi prijatelji, radi se o nesporazumu. Brzo se sve riješilo. Hvala svima na brizi, hvala ukrajinskim diplomatima na efikasnoj podršci.

Poštovanje i za poljsku policiju zbog provođenja pravde bez obzira na visinu, težinu, dužinu ruku i status’.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je posredovao kako bi što prije razjasnio nesporazum oko Usikova uhićenja.

– Razgovarao sam s Usikom. Razočaran sam ovakvim postupkom prema našem građaninu i prvaku. Zadužio sam ministra vanjskih poslova, te ministra unutarnjih poslova Ihora Klimenka da odmah riješe incident u zrakoplovnoj luci u Krakowu. Naš prvak je slobodan – poručio je Volodimir Zelenski.

‼️ Oleksandr Usyk has seemingly been arrested at Krakow Airport in Poland today, though full information about the situation is currently unknown…pic.twitter.com/W2fLnxgCPF