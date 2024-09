VIDEO Hrvatski reprezentativac dobio stravičan udarac u glavu, ovo je izgledalo jako bolno

Počela je i rukometna Bundesliga. Njemačko prvenstvo i ove je sezone zasigurno najjače u Europi, a hrvatski reprezentativac Ivan Martinović upisao je svoj debitantski nastup za novi klub, Rhein-Neckar Löwen. Na svom su terenu Martinović i suigrači svladali veliki Kiel sa 32:27, a Martinović je zabio čak 10 golova.

No, već u prvoj minuti utakmice stvari su se mogle i drugačije odviti te je sve moglo krenuti u potpuno suprotnom smjeru. Već nakon 45 sekundi utakmice Kielov obrambeni igrač i pivot Patrik Wiencek grubo je nasrnuo na Martinovića. Pogodio ga je u pokretu rukom u glavu, nakon čega je Poljaku odmah pokazan izravni crveni karton.

Po snimci iz Njemačke jasno se vidi da je Wiencekova namjera bila udariti Martinovića, a uzdah s tribina i reakcije navijača idu u prilog naoko doista stravičnom incidentu. Dobro je da se Martinović nije ozlijedio, ovo je zaista izgledalo bolno.

Does anyone know if Patrick Wiencek’s red card was the fastest ever into a season?



45 seconds into the new season he tried to decapitate Martinovic 😂 pic.twitter.com/wetuurgSHw