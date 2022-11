Vratio se Marcelo Brozović! 'Hrvat me impresionirao, on je ključni igrač Intera'

Večeras je na rasporedu jedna od najvećih utakmica Juventusa i Intera na torinskoj Allianz Areni od 20:30 sati.

Derby d'Italia svakako privlači puno pažnje u talijanskom nogometnom svijetu, a sve pristalice Intera zanima hoće li nastupiti oporavljeni Marcelo Brozović. Nezamjenjivi kotačić hrvatske reprezentacije i Inzaghijeve ekipe počeo je s momčadskim treninzima, ali trenutno nije realno da će početi vrlo važan dvoboj od prve minute.

- Brozović? On je važan za nas i u ova tri dana me impresionirao kako je radio na treninzima. Mislim da neće biti starter, ali vidjet ćemo kako će se utakmica odvijati i tada bi mogao ući u igru. Za nas je on temeljni igrač kao Lukaku i malo se govorilo o njegovom izostanku, jer su ga njegovi suigrači dobro zamijenili. Ali je jako važan. - izjavio je trener Simone Inzaghi.

Brozovićev povratak na travnjak je velika vijest za izbornika Zlatka Dalića, ali i sve navijače naše reprezentacije uoči početka svjetskog prvenstva u Kataru.

Standings provided by Sofascore

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru