VIDEO Genijalni Luka Dončić odigrao veličanstvenu utakmicu i srušio Francusku, pogledajte novu majstoriju

Košarkaši Slovenije pobijedili su Francusku 88-82 u ogledu posljednjeg, petog kola skupine B na EuroBasketu, čime su aktualni prvaci Europe osigurali prvo mjesto u svojoj skupini.

U vrlo izjednačenoj utakmici od početka do kraja ipak je Slovenija duže vremena provodila u blagom vodstvu. Sredinom posljednje četvrtine Slovenci su se odvojili na 80-70, ali su Francuzi serijom 9-0 zaprijetili. Međutim, na prijetnji je i ostalo, a Slovenija je proslavila novu pobjedu.

Apsolutno nezaustavljiv za Francuze bio je Luka Dončić koji je ubacio 47 poena, a tome je dodao sedam skokova i pet asistencija. Za tri poena je gađao 6-11, a imao je ukupan šut 15-23. No, u samoj završnici ključne koševe za Sloveniju su postigli Goran Dragić (14 poena) i Čančar (šest koševa i pet asistencija).

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS Basketball - EuroBasket Championship - Group B - France v Slovenia - Cologne Arena, Cologne, Germany - September 7, 2022 Slovenia's Luka Doncic and Zoran Dragic react during the match REUTERS/Thilo Schmuelgen Photo: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Kod Francuske su bolji od ostalih bili Rudy Gobert s 19 koševa i osam skokova te Amath M'Baye s 13 poena te po četiri skoka i asistencije.

Ranije u srijedu Litva je u direktnom dvoboju za osminu finala, u ovoj skupini B, bila bolja od Bosne i Hercegovine 87-70.

U skupini A Španjolska je ranije osigurala prvo mjesto pobjedom protiv Turske 72-69. Turski košarkaši su drugi na ljestvici, a u osmini finala je i Belgija koja je u zadnjem kolu svladala Bugarsku 89-80. Najbolji belgijski igrač bio je Retin Obasohan s 25 poena i sedam skokova. Kod Bugarske je opet prednjačio Aleksandar Vezenkov s 26 poena i 13 skokova.

U ovoj skupini još u srijedu igraju Gruzija i Crna Gora, a pobjednik tog susreta izborit će nastup u osmini finala.