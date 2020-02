VIDEO Filip Zubčić u Japanu je zaradio pravo bogatstvo, pitali smo ga što će s tim novcem

Filip Zubčić, prvi hrvatski pobjednik jedne utrke Svjetskog kupa koji nije član obitelji Kostelić, vratio se sinoć iz Japana u Zagreb. No, vremena za slavlje nema jer već u srijedu putuje u Hinterstoder gdje ga ovog vikenda očekuju nove utrke Svjetskog kupa.

>> Pogledajte razgovor Filipa Zubčića i našeg novinara Dražena Brajdića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne bavim se skijanjem da slavim rezultate nego da ostvarujem što bolje rezultate. Nema tu vremena za slavlje, tu je 40 i nešto utrka godišnje i to treba odraditi maksimalno. Slavit će se u petom, šestom mjesecu - rekao je Zubčić.

Kakvi su planovi za nastavak sezone?

- Ništa ne planiram, nisam planirao ni ovu trku. Idem punim gasom svaku utrku i na kraju ti vrijeme pokaže kako si skijao. Ne nabijam si nikakav pritisak, idemo iz utrke u utrku.

Slavljem u japanskom Naebu navodno je zaradio 45 tisuća franaka odnosno oko 315 tisuća kuna. Što će s tom svotom?

- O tome uopće ne razmišljam. Ne skijam radi novca, nego zato što to volim. A novac samo dolazi zbog dobrih rezultata.

A nakon ove pobjede drugačije će ga gledati i konkurenti.

- Neka me gledaju kako hoće. Ne interesira me kako me tko gleda - zaključio je Zubić.