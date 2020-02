Lova do krova! Iznenadit ćete se kada vidite koliko je Filip Zubčić spremio u džep

Hrvatski skijaš Filip Zubčić ostvario je pobjedu u veleslalomu koji su skjijaši vozili u japanskom Naebu što je prvi put nakon sedam godina da je neki hrvatski skijaš na pobjedničkom postolju i to na najvišoj stepenici.

"Jako sam sretan što sam uspio pobijediti u Svjetskom kupu i to u veleslalomu što mi je bio i cilj. Stvarno nije lako s obzirom da sam u prvom laufu napravio jednu veliku grešku. Ali u drugoj vožnji sam znao da je sve moguće, da je staza razrovana, pada kiša. Uvjeti su bili teški no dobro sam se snašao. Sve se danas poklopilo i uspjeli smo nakon sedam godina pobijediti", kazao je nakon utrke Zubčić.

"Uvijek smo trenirali pod takvim uvjetima, to su uvjeti u kojima se dobro snalazim i u kojima mogu puno napraviti. Prvi lauf mi nije odgovarao, to je bilo bljuzge od sunca, morao sam mekano skijati, no onda je pala kiša pa se uspjelo zabetonirati od soli. No taktički sam dobro odskijao", dodao je.

Nakon što je drugu vožnju jako dobro odskijao i kroz cilj prošao sa 1,25 sekunde prednosti, Zubčić je kazao da je priželjkivao da tako ostane.

"Kada sam vidio da sam 1,25 ispred ostalih rekao sam si: 'Bilo bi dobro". Strpljivo sam čekao. I uspjeli smo pobijediti i osvojiti 100 bodova, sad sam treći u veleslalomu s 55 bodova manje od vodećeg, tri utrke prije kraja sve je otvoreno", rekao je, napomenuvši kako nema vremena za slavlje.

"Sutra je na redu slalom, dobro ga skijam, cilj je dobar rezultat, imam dobar broj i idemo dalje", zaključio je Zubčić.

A Zubčić će ovom pobjedom poprilično poboljšati stanje na bankovnom računu. Slavljem u Japanu zaradio je 45 tisuća franaka što je oko 315 tisuća kuna.