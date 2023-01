VIDEO Fifa se prisjetila povijesne pobjede Hrvatske i epskog pogotka našeg čarobnjaka

Hrvatski kapetan i najboljih HR nogometaš svih vremena, Luka Modrić, opet se našao u izboru za nagradu The Best koja će se dodijeliti za najbolje pojedince u 2022. godini. Dodjela će se održati 27. veljače, javno glasovanje trajat će do 4. veljače, a glasovi također će podijeliti posebna komisija pod okriljem Fife.

FIFA se povodom toga na Instagramu prisjetila fantastičnog gola veznjaka madridskog Reala sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji koji je zabio Argentini u čudesnoj pobjedi od 3:0.

- Lukina čarolija. Može li Modrić dodati još jedan trofej The Best u svoju riznicu? - upitala je marketinška ekipe Fife uz objave ove golčine.