VIDEO Dramatična snimka posljednjeg Salinog razgovora, pilot je znao da je avion u kvaru?!

Emiliano Sala je bivši igrač francuskog Nantesa koji je tragično preminuo u avionskoj nesreći 21. siječnja 2019. godine.

Argentinac je putovao iz Francuske u Englesku jer je ostvario transfer u Cardiff City za koji nikada nije ni zaigrao jer se zrakoplov u kojem je putovao srušio u Engleski kanal.

Bio je to mali zrakoplov, a osim nogometaša u njemu je bio samo pilot David Ibbotson. BBC je na Twitteru objavio video u kojemu se vidi Salu kako prolazi sigurnosne kontrole i čuje se snimka pilotovog razgovora prije polijetanja. Također i Saline dramatične posljednje riječi prije polijetanja.

'I'm on a plane that looks like it's falling apart... I'm scared'



