VIDEO Delija pretrpio teški nokaut, učenik slavnog Fjodora porazio našeg najboljeg teškaša

Ante Delija porazom je započeo novu sezonu organizacije PFL. Godinama najbolji hrvatski MMA teškaš pobijeđen je tehničkim nokakutom u prvoj rundi što je njegova protivnika Valentina Moldavskija, debitanta u ovoj organizaciji (bivšeg Bellatorovog privremenog prvaka), katapultiralo među favorite za osvajanje Grand Prixa i glavne nagrade od milijun dolara. A tu nagradu svojedobno je osvojio i 33-godišnji Konavljanin. Zbilo se to u 2022. godini, najboljoj u njegovoj karijeri, kada je nakon četiri pobjede (Scheffel, Graves, Ferreira i opet Scheffel) osvojio prvu nagradu. Godinu prije, Ante je bio finalist istog natjecanja ali je tom prilikom, na bodove, izgubio od Brazilca Cappelozze.

I prošlu sezonu započeo je Delija s pobjedom (Greene) no on se u toj borbi ozlijedio (koljeno) pa je morao propustiti ostatak sezone. I ovom prigodom dogodila mu se ozljeda (ovaj put prepone) ali prerano u borbi što je učenik slavnog Fjodora Jemjeljanjenka iskoristio i s kanonadom udaraca prisilio Hrvata na predaju. A sve je po zlu krenulo nalon jednog niskog nožnog udarca (low kick) ruskog borca nakon kojeg se Delija počeo žaliti svom kutu. Primjetivši to, Moldavskij je osjetio krv, krenuo na sve ili ništa, i dovršio borbu.

KRAJ BORBE POGLEDAJTE OVDJE

Dobro je Ante otvorio borbu, čak je bio i agresivniji i konkretniji, no onda ga je Moldavski pogodio spomenutim niskim nožnim udarcem i tu se borba preokrenula. Nakon jednog vrlo preciznog desnog direkta, Rus je nastavio navaljivati a Hrvat se prestao braniti pa sucu u kavezu nije preostalo ništa nego prekinuti borbu i proglasiti tehnički nokaut.

Inače, bila je ovo noć naleta ruskih boraca. Uz šest bodova Moldavskija, pobjede i bodovni ulov ostvarili su i Oleg Popov (5), Denis Goltsov (4) i Sergej Bilostenij (3).

Sve ovo ne znači da se Delija ne može izboriti za doigravanje četvorice najboljih no za to mu treba ekspresna pobjeda (u prvoj rundi) koja donosi šest bodova. Dakako, treba mu i brzi oporavak od ozljede kako bi na jesen bio dovoljno spreman za drugi nastup. Dakako, treba mu se poklopiti i ponešto rezultata drugih mečeva.