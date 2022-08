VIDEO Bahatost svjetske zvijezde zgrozila svijet, pogledajte kako je 75 tisuća kuna završilo u moru

James Harden, jedan od najpopularnijih NBA košarkaša, jučer je proslavio 33. rođendan i pri tom privukao pozornost javnosti.

Harden nije štedio novac na zabavu pa je poveće društvo pozvao na jahtu. U trenutku kada su mu svi pjevali rođendansku pjesmu Hardenu je stigla i ogromna torta. No, košarkaš Philadelphije 76ersa sve je iznenadio i bacio ju je u more.

why did James Harden throw his birthday cake off a yacht into the ocean 😭😭😭 pic.twitter.com/UvuLYyiMYk