Veljko Mršić objavio 15 kandidata za ljetne akcije u SAD-u i Kini

Novi izbornik hrvatske seniorske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić objavio je imena 15-orice kandidata za ljetne akcije koje uključuju nastup na NBA Ljetnoj ligi u Las Vegasu te tri turnira u Kini, a reprezentativci će na okupu biti od 17. lipnja do 12. kolovoza.

Na prvom Mršićevom popisu našli su se: Roko Rogić, Krešimir Radovčić, Roko Badžim, Luka Babić, Mateo Drežnjak, Pavle Marčinković, Ivan Ramljak, Tomislav Zubčić, Domagoj Vuković, Matej Rudan, Roko Prkačin, Marjan Čakarun, Filip Bundović, Antonio Vranković i Krešimir Ljubičić.

Na popisu, naravno, nema najboljih hrvatskih košarkaša koji se mahom nalaze u NBA klubovima pa im pravila ne dopuštaju nastupe na Ljetnoj ligi ili u terminima sljedećih kvalifikacija, ali je Veljko Mršić u razgovorima dobio ohrabrujuće poruke vezano za njihovo sudjelovanje u preostalim velikim akcijama od kojih bi, u slučaju povoljnog raspleta SP-a, prva mogla biti kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre. Radi se o Bojanu Bogdanoviću, Dariju Šariću, Anti Žižiću, Ivici Zubcu i Draganu Benderu, dok izbornik nije uspio stupiti u kontakt s Mariom Hezonjom.

"Svi su bili pozitivni. Neki će nam se pridružiti na Ljetnoj ligi, dati podršku momčadi, a svi su izrazili spremnost odazvati se pozivu za najveće akcije", rekao je Mršić.

Najbolji hrvatski košarkaši propustili su izboriti mjesto na Svjetskom prvenstvu u Kini, koje će se odigravati od kraja kolovoza do sredine rujna, pa je Mršićev glavni zadatak stvoriti bazu igrača koji će moći zaigrati u kvalifikacijama za EuroBasket 2021., a koje će započeti u studenom ove godine.

Reprezentativci će se 17. lipnja okupiti u Zagrebu, a 1. srpnja krenuti put Las Vegasa, gdje ih čeka nastup na NBA Ljetnoj ligi za koju je Hrvatska dobila pozivnicu.

U Kini će naša reprezentacija sudjelovati na tri turnira: Kupu Borislava Stankovića, Wuhan Tournamentu i 4 Nations Tournamentu. Posljednji nastup Hrvatska bi trebala imati 12. kolovoza.

Osim što je Mršić obznanio imena kandidata za seniorske ljetne akcije, na konferenciji za medije svoje su akcije predstavila još četvorica izbornika mlađih selekcija: Vladimir Anzulović koji će voditi reprezentaciju na Univerzijadi, trener reprezentacije do 20 godina Damir Rajković, trener reprezentacije do 18 godina Milan Karakaš i trener reprezentacije do 16 godina Mladen Erjavec.